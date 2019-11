IND vs BAN Indore test Day 3: लंच तक मुसीबत में आया बांग्लादेश, जल्दी गंवाए 4 विकेट

नई दिल्ली: इंदौर में चल रहे भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच पहले टेस्ट में बांग्लादेश की टीम पारी की हार टालने के लिए संघर्ष कर रही है. लंच से पहले टीम के चार प्रमुख विकेट गिर चुके थे. लंच तक महमूदुल्लाह और मुश्फिकुर रहीम ने बांग्लादेश को स्कोर 50 के पार कराते हुए पहले सत्र में अपनी टीम को स्कोर 60 रन किया. टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने दो विकेट लिए. उमेश और इशांत के नाम एक-एक विकेट रहा.

दूसरी पारी में 343 रन बनाने हैं पारी की हार बचाने के लिए

टीम इंडिया ने दूसरे दिन खेल खत्म होने के बाद अपनी पारी छह विकेट खोकर 493 रन पर घोषित की और अपनी पारी घोषित करके बांग्लादेश को पारी की हार से बचने के लिए 343 रन का लक्ष्य दिया. इसके बाद मेहमान टीम के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू होने में देर नहीं लगी. बांग्लादेश की दूसरी पारी में एक बार फिर पहले 5 ओवर में विकेट नहीं गिरे.

यह भी पढ़ें: IND vs BAN अपने रिकॉर्ड दोहरे शतक पर बोले मयंक, 'यह डर निकाल दिया था मैंने'

उमेश और इशांत ने गिराए पहले विकेट

छठे ओवर में उमेश यादव ने फिर टीम इंडिया के लिए पहला विकेट गिराया. उमेश के ओवर की पहली ही गेंद पर इमरुल कायेस अंदर आती गेंद को ठीक से समझ नहीं सके और बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए. कायेस केवल एक चौका लगाकर कर छह रन बना सके. इसके अगले ओवर में ही इशांत ने शादमान इस्लाम को छह के निजी स्कोर पर बोल्ड कर मेहमान टीम को मुसीबत में डाल दिया.

LUNCH! The Indian pacers have been excellent again, quickly reducing Bangladesh to 60/4 on day three in Indore.

Who has impressed you the most? #INDvBAN SCORECARD

https://t.co/nlVspWfXXL pic.twitter.com/QeEtL3cFjP

— ICC (@ICC) November 16, 2019