3 ODI और 3 T20I... कब होगी भारत और बांग्लादेश के बीच व्हाइट बॉल सीरीज? अचानक सामने आ गया बड़ा अपडेट

भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज और तीन मैचों की T20I सीरीज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. भारत और बांग्लादेश के बीच व्हाइट-बॉल सीरीज के अब अगले साल जनवरी 2027 में होने की संभावना है, क्योंकि BCCI और भारत सरकार के बीच बातचीत अभी भी चल रही है. BCCI के एक सूत्र के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अगले साल की शुरुआत में समय (विंडो) चाहता है, क्योंकि सितंबर के लिए पहले से तय शेड्यूल अभी भी अनिश्चित है.
BCCI के एक सूत्र ने ANI को बताया, 'भारत और बांग्लादेश के बीच व्हाइट-बॉल सीरीज अगले साल जनवरी 2027 में होने की संभावना है. सरकार के साथ बातचीत अभी भी जारी है, जबकि BCB अब अगले साल की शुरुआत में समय चाहता है.' भारत को मूल रूप से अगस्त 2025 में बांग्लादेश का दौरा करना था, लेकिन बाद में इस सीरीज को सितंबर 2026 तक टाल दिया गया था.
BCB ने इस साल जनवरी में घोषणा की थी कि भारत ढाका और चट्टोग्राम में तीन वनडे और तीन T20I मैच खेलेगा. हालांकि, BCCI ने इस दौरे के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी. जनवरी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा दौरे की घोषणा के बाद, कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेश के ऑलराउंडर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम से रिलीज करने के बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच संबंध और खराब हो गए थे.
स्थिति तब और बिगड़ गई जब अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में न भेजने का फैसला किया, जिसकी सहमेजबानी भारत ने की थी. हालांकि, तमीम इकबाल के BCB अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से दोनों बोर्ड के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं. इस महीने की शुरुआत में, तमीम इकबाल ने भारत का दौरा किया और खबर है कि उन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया, जिससे दोनों बोर्ड के बीच संबंधों में सुधार की संभावना का संकेत मिलता है.