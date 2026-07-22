IND vs BAN: सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया... मुस्तफिजुर और वर्ल्ड कप विवाद भूलाकर हो पाएगी सीरीज?

India vs Bangladesh Sports Diplomacy: भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट के रिश्ते खराब हो चुके हैं. मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ी घटना के बाद द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा है. इसे सुधारने के लिए बांग्लादेश अब कूटनीति का सहारा लेने की उम्मीद कर रहा है. बीसीसीआई के निर्देशों का पालन करते हुए कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) ने इस साल की शुरुआत में आईपीएल 2026 से पहले रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इसके बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया था. हालांकि, आईसीसी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वहां सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है.
बांग्लादेश के युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने मंगलवार को कहा कि सरकार दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में खेलों में भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा, ''वर्तमान सरकार खेल कूटनीति को अत्यंत महत्व दे रही है. चूंकि क्रिकेट हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए विश्व क्रिकेट में हमारा स्थान बहुत मजबूत है. हमने पहले ही भारतीय दूतावास से बात की है और वे भी सितंबर में भारत के बांग्लादेश आने का इंतजार कर रहे हैं.''
अमीनुल को उम्मीद है कि बीते समय की छोटी घटनाओं से उपजा तनाव दूर हो जाएगा और संचार व खेल गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी. भारतीय टीम का बांग्लादेश में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने का कार्यक्रम है. दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में कड़वाहट आने के बाद यह दौरा इस साल सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज की तैयारियों के संकेत देते हुए 1 जुलाई को मीडिया अधिकारों का टेंडर जारी किया था, लेकिन प्रसारण अधिकारों की प्रक्रिया में कुछ लॉजिस्टिक कारणों से देरी हुई है.
बीसीबी ने जोर देकर कहा है कि वह भारतीय टीम के दौरे को सुगम बनाने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत करने के लिए तैयार है. टी20 वर्ल्ड कप से हटने के बाद बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने दो अलग-अलग जांच समितियां गठित की हैं. इनमें से एक समिति वर्ल्ड कप से हटने के कारणों की जांच कर रही है, जबकि दूसरी यह देख रही है कि क्या यह फैसला एक कूटनीतिक विफलता का परिणाम था.