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IND vs BAN: सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया... मुस्तफिजुर और वर्ल्ड कप विवाद भूलाकर हो पाएगी सीरीज?

India vs Bangladesh Sports Diplomacy: भारत-बांग्लादेश के बीच मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए बांग्लादेश 'खेल कूटनीति' का सहारा ले रहा है. जानें क्या है आगामी सीरीज और कूटनीतिक प्रयासों का पूरा सच.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:47 PM IST
IND vs BAN: सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी टीम इंडिया... मुस्तफिजुर और वर्ल्ड कप विवाद भूलाकर हो पाएगी सीरीज?
Image Credit: भारत बनाम बांग्लादेश. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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