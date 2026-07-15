510 रन... 2 शतक और 255 का औसत, शुभमन गिल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया विराट कोहली का प्रचंड रिकॉर्ड

भारत ने मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 28 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से मात दे दी. इस मैच में टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 75 गेंद पर 80 रन ठोक दिए. शुभमन गिल ने इस दौरान 11 चौके और 1 छक्का लगाया. शुभमन गिल ने इसी के साथ ही विराट कोहली का एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' तोड़ दिया. शुभमन गिल को इसके बाद क्रैम्प (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा.
शुभमन गिल ने उपकप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 101 रन की पार्टनरशिप की. श्रेयस अय्यर ने इसमें 35 रन का योगदान दिया. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 80 रन की खेलते हुए शुभमन गिल ने विराट कोहली का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है. शुभमन गिल ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा 510 रन बना लिए है.
शुभमन गिल ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर दो इंटरनेशनल मैचों (टेस्ट और ODI) में 255 की बेहतरीन औसत से 510 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान दो शतक और एक अर्धशतक लगाया. शुभमन गिल का इस दौरान बेस्ट स्कोर 269 रन रहा है, जो उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में ठोका था. शुभमन गिल, जिन्हें मई 2025 में भारत का टेस्ट कप्तान और अक्टूबर 2025 में वनडे कप्तान बनाया गया था, इंग्लैंड में किसी एक वेन्यू (मैदान) पर 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए.
1. शुभमन गिल - 510 रन
2. विराट कोहली - 469 रन
3. मोहम्मद अजहरुद्दीन - 322 रन
4. विराट कोहली - 306 रन
5. विराट कोहली - 275 रन
इंग्लैंड के किसी एक स्टेडियम में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था. विराट कोहली ने एजबेस्टन में भारतीय कप्तान के तौर पर पांच मैच खेले और छह पारियों में 469 रन बनाए. एजबेस्टन में 510 रन बनाने के साथ ही शुभमन गिल, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और विराट कोहली के बाद किसी एक वेन्यू पर 500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले सातवें भारतीय कप्तान बन गए.
किसी एक स्टेडियम में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1990 और 1999 के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान के तौर पर 32 इंटरनेशनल मैच खेले और 954 रन बनाए थे. शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में एजबेस्टन में भारतीय कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच खेला और टेस्ट मैच की दो पारियों में 269 और 161 रन बनाए.
किसी कप्तान द्वारा एक ही वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर के नाम है. एलन बॉर्डर ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान के तौर पर 48 मैच खेले और 48 पारियों में 1,670 रन बनाए. शुभमन गिल इंग्लैंड में किसी एक वेन्यू पर 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. शुभमन गिल ने एजबेस्टन में 510 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. यह उसी वेन्यू पर विराट कोहली के 469 रनों के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है.