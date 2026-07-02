49 मैचों में 102 छक्के... अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा अजूबा, रोहित शर्मा के इस महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को चेस्टर ले स्ट्रीट में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 245.83 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के साथ ही एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज बन गए हैं.
अभिषेक शर्मा ने जुलाई 2024 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था. अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए अपने 49 T20I मैचों में से 46 मैचों में ओपनिंग की है और ओपनर के तौर पर 46 पारियों में 102 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा ने 2007 से 2024 के बीच भारत के लिए 159 T20I खेले और 125 मैचों में ओपनिंग की. ओपनर के तौर पर 124 पारियों में रोहित शर्मा ने 184 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बाद अभिषेक शर्मा T20I में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.
1. रोहित शर्मा - 205 छक्के
2. सूर्यकुमार यादव - 179 छक्के
3. हार्दिक पांड्या - 126 छक्के
4. विराट कोहली - 124 छक्के
5. अभिषेक शर्मा - 102 छक्के
1. रोहित शर्मा - 184 छक्के
2. अभिषेक शर्मा - 101 छक्के
3. केएल राहुल - 84 छक्के
4. संजू सैमसन - 63 छक्के
5. शिखर धवन - 50 छक्के
T20I में भारत के लिए ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा के बाद केएल राहुल, संजू सैमसन और शिखर धवन का नंबर आता है. केएल राहुल ने भारत के लिए ओपनर के तौर पर 84 छक्के लगाए हैं, जबकि संजू सैमसन ने नंबर 1 या नंबर 2 पर बैटिंग करते हुए 63 छक्के जड़े हैं. शिखर धवन ने ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 50 छक्कों के साथ अपना T20I करियर खत्म किया.
T20I क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ओवरऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के क्रिकेटर करनबीर सिंह के नाम है. करनबीर सिंह ने ऑस्ट्रिया के लिए ओपनर के तौर पर 56 T20I पारियों में 207 छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा, जो 28 जून 2026 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ भारत के पिछले T20I मैच में 'गोल्डन डक' पर आउट हो गए थे, ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I में कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 82 रन जोड़े. इससे भारत को दो ओवर में 6/2 के स्कोर से उबरने और अपने 20 ओवरों के कोटे में 189/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद मिली.