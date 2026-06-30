ENG vs IND: वैभव का डेब्यू हुआ तो किसका कटेगा पत्ता? इंग्लैंड के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं अय्यर

IND vs ENG 1st T20I: आयरलैंड के हाथों टी20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के हौसले पस्त हैं. इस शर्मनाक हार के बाद अब भारत का सामना इंग्लैंड की मजबूत टीम से होने जा रहा है. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला जाएगा. आयरलैंड में मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट काफी दबाव में हैं, जिसके चलते पहले ही मैच की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
आयरलैंड सीरीज में बेंच पर रहने वाले 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तय माना जा रहा है, लेकिन वैभव को बतौर ओपनर फिट करने के लिए किसे बाहर बैठना होगा, यह बड़ा सवाल है. कप्तान अय्यर आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप रहने वाले ओपनर संजू सैमसन या ईशान किशन में से किसी एक को बाहर कर सकते हैं.
आयरलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में संजू सैमसन का फॉर्म बेहद खराब रहा है. वे पिछले दो मैचों में सिर्फ 5 और 0 रन ही बना पाए. दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी दो मैचों में केवल 13 रन बनाए हैं. अभिषेक पहले ही 20 गेंदों में 49 रनों की पारी खेलकर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं.
अगर वैभव सूर्यवंशी तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं, तो टीम मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों (अभिषेक, वैभव और ईशान) को एक साथ खिलाने से बचेगा. ऐसे में वैभव को जगह देने के लिए संजू नहीं बल्कि ईशान किशन को बाहर किया जा सकता है और संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.
कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज बतौर कप्तान बहुत अहम होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई भी कप्तान अपने शुरुआती तीनों टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारा है. अय्यर इस शर्मनाक रिकॉर्ड से हर हाल में बचना चाहेंगे और इसके लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में दम दिखाना होगा. यही वजह है कि वो आईपीएल 2026 में 776 रन बनाने वाले वैभव को प्लेइंग 11 में लाकर टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की उम्मीद करेंगे.
टीम में दूसरा बदलाव ऑलराउंडर विभाग में हो सकता है. डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे सूर्यांश शेडगे की जगह टीम में अनुभवी स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है, जो अक्षर पटेल के साथ स्पिन डिपार्टमेंट संभालते नजर आ सकते हैं. तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव के ऊपर रहने की उम्मीद है.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.
पहला टी20I: 1 जुलाई 2026 - रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट - रात 10:00 बजे
दूसरा टी20I: 4 जुलाई 2026 - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर - शाम 7:00 बजे
तीसरा टी20I: 7 जुलाई 2026 - ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम - रात 10:00 बजे
चौथा टी20I: 9 जुलाई 2026 - काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल - रात 10:00 बजे
पांचवां टी20I: 11 जुलाई 2026 - द रोज़ बाउल, साउथैम्प्टन - शाम 7:00 बजे