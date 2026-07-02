श्रेयस अय्यर ने विराट और रोहित का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के पहले कप्तान

भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार को रिवरसाइड ग्राउंड पर टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा. इस मुकाबले में सिर्फ भारतीय टीम ही बल्लेबाजी कर सकी, जिसमें अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाए. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने खराब शुरुआत के बावजूद 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए. इसके बाद लगातार बारिश होती रही और आखिरकार, अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सकता और इसे रद्द कर दिया गया. दोनों कप्तान अपने-अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और वापस जाने से पहले एक-दूसरे से हाथ मिलाया.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद पर 68 रन ठोक दिए. श्रेयस अय्यर ने 144.68 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 1 छक्का उड़ाया. श्रेयस अय्यर ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया. श्रेयस अय्यर इंग्लैंड में T20I मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. श्रेयस अय्यर ने इस मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है.
विराट कोहली और रोहित शर्मा कभी बतौर T20I कप्तान इंग्लैंड की धरती पर एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. श्रेयस अय्यर ने इस मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी के 15वें ओवर में यह उपलब्धि हासिल की और लियाम डॉसन की गेंद पर एक रन लेकर अपना नौवां T20I अर्धशतक पूरा किया. श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसके बाद 18वें ओवर में साकिब महमूद ने उन्हें LBW आउट कर दिया. 31 साल के श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड में भारतीय कप्तान के तौर पर विराट कोहली के 47 रन के पिछले सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड 2018 में कार्डिफ में बनाया था. श्रेयस अय्यर ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस फॉर्मेट में उनका सबसे धीमा अर्धशतक था. इंग्लैंड में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के नाम है. 2015 में कार्डिफ में खेली गई उनकी 53 गेंदों पर 90 रनों की पारी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. इसके बाद 2009 में ओवल में क्रिस गेल की 50 गेंदों पर 88 रनों की पारी का नंबर आता है.
भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद श्रेयस अय्यर दबाव में मैदान पर उतरे और उन्होंने 47 गेंदों में 68 रन की संयमित पारी खेलकर टीम की पारी को मजबूती से संभाला. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने और साझेदारियां बनाने पर ध्यान दिया, जिससे टीम खराब शुरुआत से उबर सकी. कप्तान के तौर पर अपनी पहली और कुल मिलाकर नौवीं T20I फिफ्टी उन्होंने 38 गेंदों में पूरी की. इस पारी में आक्रामक तेवर के बजाय संयमित अंदाज दिखा. अय्यर ने सही मौकों पर आक्रामक शॉट खेले. उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और बाद में ल्यूक वुड की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेजा. जब वे एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, तभी 18वें ओवर में साकिब महमूद ने उन्हें LBW आउट कर दिया.
1. श्रेयस अय्यर - 68 रन - चेस्टर-ले-स्ट्रीट (1 जुलाई 2026)
2. विराट कोहली - 47 रन - कार्डिफ़ (6 जुलाई 2018)
3. विराट कोहली - 43 रन - ब्रिस्टल (8 जुलाई 2018)
4. रोहित शर्मा - 31 रन - बर्मिंघम (9 जुलाई 2022)
5. महेंद्र सिंह धोनी - 30* रन - लॉर्ड्स (14 जून 2009)