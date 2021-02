IND vs ENG: Follow on से बचने के लिए Team India को बनाने होंगे 121 रन

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दिन टीम इंडिया की हालत उतार-चढ़ाव से भरी रही जहां टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बल्लेबाज नाकाम रहे. वही ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने मिलकर टीम इंडिया को ऑक्सीजन दिया.

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया (Team India) ने 6 विकेट खोकर 257 रन बना लिए हैं. वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) 33 और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) 8 रन बनाकर नॉट आउट हैं.

Stumps in Chennai:

A tough day for India as they slip to 257/6 at the end of day three after bowling England out for 578

The hosts still trail by 321!#INDvENG https://t.co/gnj5x4GOos pic.twitter.com/VNWXrQoWmF

