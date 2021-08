IND VS ENG: Jasprit Bumrah ने कर दिया कमाल, 25 साल बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड में किया ये कारनामा

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड (IND VS ENG) के बीच पहले टेस्ट का घमासान जारी है. 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के इस महा मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि मेजबान टीम ने जैसी शुरुआत सोची होगी, उससे बिल्कुल अगल हुआ.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. भारत की ओर से पहला ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने मैच के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज रोरी बर्न्स (Rory Burns) को एलबीडबल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया.

बुमराह की गेंद पर आउट होने के बाद रोरी बर्न्स को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया. रिव्यू टीम इंडिया के हक में आया और इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले ओवर में विकेट हासिल किया. 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओवर में विकेट लिया हो. इससे पहले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में साल 1996 में खेले गए मैच में जवागल श्रीनाथ ने माइकल एथरटन को एलबीडबल्यू आउट किया था.

