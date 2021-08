IND vs ENG: KL Rahul में दिखती है Rahul Dravid की झलक! भारत के इस दिग्गज ने की तुलना

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच नॉटिंघम टेस्ट (Nottingham Test) में केएल राहुल (KL Rahul) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार 84 रन बनाए और टीम इंडिया (Team India) को 95 रन की बढ़त हासिल करने में अहम रोल अदा किया.

केएल राहुल (KL Rahul) ने अपनी बैटिंग से टीम इंडिया (Team India) के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) को भी अपना मुरीद बना लिया है. जहीर ने इस 29 साल के बल्लेबाज की तुलना भारतीय लेजेंड राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से की है. केएल राहुल ने द्रविड़ की तरह भारतीय टीम में अलग-अलग रोल अदा किया है.



जहीर खान ने क्रिकबज से कहा, 'राहुल (द्रविड़) ने टीम के लिए विकेटकीपिंग ग्लव्स पहना था और इस राहुल ने भी ऐसा ही किया है, इसमें बैंगलोर कनेक्शन है या फिर नाम की समानता है लेकिन वो भी काफी टैलेंटेड हैं. राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के लिए काफी कुछ किया, हालांकि तुलना के लिए केएल राहुल का ये शो काफी नहीं, लेकिन अपने रोल मॉडल को देखते हुए जिन्होंने टीम इंडिया के लिए कहीं ज्यादा योगदान दिया है, उन्हें भी इसी नजर से देखा जा रहा है.'

KL Rahul is only the fourth Indian opener to score two 80+ scores in England this century.

'केएल राहुल ने मौके को भुनाया'

जहीर खान (Zaheer Khan) ने आगे कहा, 'केएल राहुल (KL Rahul) के बारे में इस सीरीज में काफी बात की जाएगी. जिस तरह से उन्होंने मौके को भुनाया है, जिस तहर से उन्होंने गेंद को हिट किया और कवर ड्राइव लगाई है, वो तारीफ के हकदार हैं.' गौरतलब है कि केएल राहुल को शुभमन गिल (Shubman Gill) की जगह मौका दिया गया है, क्योंकि गिल चोटिल होकर भारत लौट चुके हैं.

