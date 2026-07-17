IND vs ENG 2nd ODI: जो रूट के 99 रन से जीता इंग्लैंड, भारत को 4 विकेट से हराया, अब लॉर्ड्स में होगा 'फाइनल'

IND vs ENG 2nd ODI Highlights: तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 विकेट से जीतने वाली टीम इंडिया दूसरा वनडे हार चुकी है. इंग्लैंड ने उसे 4 विकेट से रौंदकर ना सिर्फ पहले मैच की हार का बदला लिया, बल्कि सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया है. कार्डिफ में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 44 ओवर में 233 रन बनाए थे. इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया.
इंग्लैंड की जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने आखिर तक नाबाद रहते हुए 99 रनों की उम्दा पारी खेली. उनके बल्ले से 133 गेंदों पर 99 रन निकले, जिसमें 9 चौके शामिल हैं. एक समय इंग्लैंड का स्कोर 8/2 था, लेकिन जो रूट ने एक छोर संभाले रखा और टीम को जीत दिलाकर लौटे.
जो रूट के पास शतक लगाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने दूसरे छोर पर खड़े गस एटिंकसन को संदेश दे दिया था कि शतक से जरूरी जीत है. इसलिए एटिंकसन ने स्ट्राइक लेकर चौका लगाया और मैच जिता दिया.
रूट के अलावा इंग्लैंड के लिए विल जैक्स ने 30, जबकि सैम करन ने 26 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए गेंदबाजी में गुरनूर बरार ने 2 विकेट निकाले, जबकि बाकी सभी गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला.
इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑलआउट हो गई थी. श्रेयस अय्यर (66) और विराट कोहली (65) ने अर्धशतक लगाए थे. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की और आखिर में जसप्रीत बुमराह ने नाबाद 20 रन बनाकर टीम को 230 के पार पहुंचाया था.
टीम इंडिया ने एक वक्त 3 विकेट पर 178 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद 55 रन के अंदर 7 विकेट गंवा दिए. रोहित शर्मा (26) और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े. कप्तान शुभमन गिल ने 31 रन बनाए. ईशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने निराश किया. इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट चटकाए.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल राशिद.