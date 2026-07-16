IND vs ENG: धोनी के एलीट क्लब में होगी राहुल की एंट्री, 104 रन बनाते ही रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा नाम

IND vs ENG 2nd ODI Match: भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिक के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में आज होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक महारिकॉर्ड बना सकते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में 104 रन बनाते ही विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इसी के साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के महान क्लब में शामिल हो जाएंगे.
बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. पहला ODI मैच 6 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब अगर भारत दूसरा ODI मैच भी जीत लेता है, तो वह सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगा. 34 साल के दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
केएल राहुल अगर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में कम से कम 104 रन बनाते हैं, तो वह राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी के बाद वनडे में डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे. राहुल द्रविड़ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे. राहुल द्रविड़ ने 1999 और 2004 के बीच भारत के डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 73 वनडे मैचों में 2300 रन बनाए थे. वहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 से 2019 तक भारत के डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 347 वनडे मैचों की 294 पारियों में 10,599 रन बनाए थे.
1. महेंद्र सिंह धोनी - 10599 रन
2. राहुल द्रविड़ - 2300 रन
3. केएल राहुल - 1896 रन
4. नयन मोंगिया - 1272 रन
5. ऋषभ पंत - 714 रन
6. किरण मोरे - 563 रन
केएल राहुल के नाम अभी डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 55 वनडे मैचों की 49 पारियों में 1896 रन हैं. वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के नाम है.
कुमार संगकारा ने 2000 से 2015 के बीच श्रीलंका के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 360 वनडे मैच खेले और 13,341 रन बनाए. वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में कुमार संगकारा के बाद महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 350 वनडे मैचों में 10,773 रन बनाए, जिसमें भारत के लिए 347 मैच और एशिया XI के लिए तीन मैच शामिल हैं. कुमार संगकारा और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के ऐसे दो ही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.