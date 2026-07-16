'हिटमैन' का नया कीर्तिमान...इंग्लैंड के खिलाफ छक्कों से रचा इतिहास, युवराज और पंत पीछे छूटे

Rohit Sharma, most sixes against England: इंग्लैंड दौरे पर रोहित शर्मा अपने उस रंग में नहीं दिखे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. पहले वनडे में रोहित ने 11 और दूसरे वनडे में सिर्फ 26 रन बनाए. ये दोनों धीमी और फैंस को निराश करने वाली पारियां रहीं. कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे वनडे में रोहित ने पहले तो काफी वक्त लिया और जब सेट हुए तो आउट हो गए. उन्होंने 47 गेंदों पर सिर्फ 26 रन बनाए. हालांकि, इस धीमी पारी के दम पर रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ एक महारिकॉर्ड बना दिया.
47 गेंदों पर 26 रनों की पारी के दौरान उन्होंने जैसे ही हवाई शॉट खेला, वह इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.
इंग्लैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) को मिलाकर सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने के मामले में अब रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ियों की सूची में नंबर-1 पर काबिज हो चुके हैं. उन्होंने इस मामले में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पूर्व दिग्गज युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है.
56 - रोहित शर्मा*
55 - ऋषभ पंत
53 - युवराज सिंह
52 - एमएस धोनी
43 - हार्दिक पांड्या
40 - सुरेश रैना
रोहित शर्मा का बल्ला इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा से जमकर गरजा है. आंकड़े गवाही देते हैं कि रोहित ने अंग्रेजों की जमकर खबर ली है. इस टीम के खिलाफ अब तक तीनों फॉर्मेट में हिटमैन ने कुल 55 मुकाबले खेले हैं, जिनकी 66 पारियों में 43.80 की औसत से कुल 2497 रन बनाए हैं. इसमें 8 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. वह 289 चौके और 56 छक्के जड़ चुके हैं.