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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में क्यों नहीं खेले केएल राहुल? कप्तान गिल ने बताई बड़ी वजह

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पाए. टीम इंडिया की प्लेइंग XI में हुए बदलाव और कप्तान शुभमन गिल द्वारा बताई गई बड़ी वजह के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:39 PM IST
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में क्यों नहीं खेले केएल राहुल? कप्तान गिल ने बताई बड़ी वजह
Image Credit: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से केएल राहुल बाहर हो गए. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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