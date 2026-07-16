इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में क्यों नहीं खेले केएल राहुल? कप्तान गिल ने बताई बड़ी वजह

India vs England 2nd ODI: कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.ब्रूक का मानना है कि पिच पर घास की हल्की परत होने के कारण शुरुआत में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग की मदद मिल सकती है. उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया ने बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच में जीत हासिल की थी. वह 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है.
भारतीय टीम के लिए इस मैच में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. टॉस के वक्त कप्तान शुभमन गिल ने खुलासा किया कि राहुल अस्वस्थ हैं. इस कारण वह इस महत्वपूर्ण मुकाबले से चूक गए हैं. उनकी जगह विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the nd ODI in Cardiff
KL Rahul was unavailable for selection due to illness.
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— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वे भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही चुनते. उन्होंने पिछले मैच में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे 'परफेक्ट गेम' बताया. गिल ने यह भी साझा किया कि कार्डिफ में उनका पुराना अनुभव रहा है क्योंकि वे यहां ग्लेमोर्गन के लिए खेल चुके हैं और उनकी यहां की यादें बहुत अच्छी हैं.
भारतीय टीम में केवल एक बदलाव हुआ है, जबकि इंग्लैंड ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. इंग्लैंड की ओर से जोश टंग और लियाम डॉसन की जगह साकिब महमूद और गस एटकिंसन को शामिल किया गया है.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद.