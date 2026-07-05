Video: हाथ पकड़ा और फिर रोका, गौतम और संजू के बीच हुई 'गंभीर' बात, कैमरे के सामने खुल गई पोल!

IND vs ENG 2nd T20I: भारत को इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में भारत के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को T20I डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वह 14 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था, जो भारत के लिए पिछली 3 T20I पारियों में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे.
संजू सैमसन ने आखिरी 3 T20I पारियों में सिर्फ 6 रन ही बनाए थे. संजू सैमसन को ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया. भारत की प्लेइंग इलेवन की घोषणा के कुछ ही देर बाद, टीवी कैमरों ने हेड कोच गौतम गंभीर को आउटफील्ड पर संजू सैमसन के साथ 'गंभीर' बातचीत करते हुए दिखाया. बातचीत की कोई आवाज नहीं थी, और चर्चा का कोई भी अर्थ निकालना केवल अटकलें लगाना होगा. फिर भी, उन दृश्यों का अपना महत्व था.
वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन अपनी जगह वैभव सूर्यवंशी को चुने जाने से गौतम गंभीर से नाराज थे और वह वहां से जा रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर रोका और उनसे कुछ कहा. संजू सैमसन को टीम से बाहर करना, किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करने जैसा तो बिल्कुल नहीं था, जो रातों-रात टीम की नापसंद बन गया हो. संजू सैमसन उन क्रिकेटरों में से एक थे, जिनका हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत के सफल T20 वर्ल्ड कप अभियान के दौरान लगातार बचाव किया था. विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.
इस साल की शुरुआत में, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की जमकर तारीफ की थी और उन्हें 'वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी' बताया था. हेड कोच गौतम गंभीर ने सैमसन के जबरदस्त टैलेंट, संयम और उनकी काबिलियत पर भी जोर दिया था. उन बातों ने शनिवार की तस्वीरों को और भी भावुक बना दिया. जिस कोच ने बार-बार सैमसन का साथ दिया था, उन्हें ही अब संजू को टीम से बाहर रखना पड़ा, क्योंकि भारत ने वैभव सूर्यवंशी को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका देने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी को शनिवार को मैनचेस्टर में टीम इंडिया की T20I कैप सौंपी गई और वह देश के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था.