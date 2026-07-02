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2002, 2011 और अब 2026... चेस्टर-ले-स्ट्रीट में बारिश का 'शाप' बरकरार, टीम इंडिया के नाम दर्ज हुई अनचाही हैट्रिक

India in Chester-le-Street: भारत और इंग्लैंड के बीच डरहम में खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. अभिषेक शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड और श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के बावजूद भारत को जीत का इंतजार करना पड़ा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:30 AM IST
2002, 2011 और अब 2026... चेस्टर-ले-स्ट्रीट में बारिश का 'शाप' बरकरार, टीम इंडिया के नाम दर्ज हुई अनचाही हैट्रिक
Image Credit: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में भारत का लगातार तीसरा इंटरनेशनल मैच रद्द हो गया. Picture Credit: BCCI/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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