2002, 2011 और अब 2026... चेस्टर-ले-स्ट्रीट में बारिश का 'शाप' बरकरार, टीम इंडिया के नाम दर्ज हुई अनचाही हैट्रिक

India Record in Chester-le-Street: डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार खेल दिखाया. उसने इंग्लैंड को 190 रनों का लक्ष्य दिया. इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही लगातार बारिश होती रही और एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द घोषित कर दिया गया. मैच रद्द होने का मतलब है कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत के लिए अभी और इंतजार करना होगा.
आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की सीरीज हार के साथ अपना कार्यकाल शुरू करने वाले अय्यर को उम्मीद थी कि वह इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ नई शुरुआत करेंगे, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. चेस्टर-ले-स्ट्रीट का यह मैदान भारतीय टीम के लिए एक बार फिर बदकिस्मत साबित हुआ. यहां भारत का इतिहास काफी सीमित रहा है और अब तक खेले गए तीनों अंतरराष्ट्रीय मैच (2002 में वनडे, 2011 में वनडे और अब 2026 में टी20) बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं.
The 1st #ENGvIND T20I in Durham has been called off due to rains.
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— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 189 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रनों की कप्तानी पारी खेलकर टीम को मजबूती दी. अंत में शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नाबाद 42 रनों का योगदान दिया.
अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा इतिहास रच दिया. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस (789 गेंद) को पछाड़ते हुए मात्र 785 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया.
अंपायरों ने रात 9 बजे (स्थानीय समय) तक 5 ओवरों के मैच की संभावना के लिए इंतजार किया था. अगर मैच होता, तो इंग्लैंड को 5 ओवर में 64 रनों का संशोधित लक्ष्य मिलता, जो 8 ओवर होने पर 94 रनों तक पहुंच जाता. हालांकि, मौसम में सुधार नहीं हुआ और अंततः मैच को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया. अब दोनों टीमों का ध्यान 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले पर होगा.