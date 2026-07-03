IND vs ENG 2nd T2OI: वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ इंग्लैंड का 'स्पेशल प्लान'! सैम करन के बयान से मची खलबली

आईपीएल का अनुभव रखने वाले करन ने यह भी कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करते समय मिलने वाली सुर्खियां सूर्यवंशी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि भारत में एक क्रिकेटर होने का पैमाना बिल्कुल अलग होता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह उम्मीदों के इस भारी बोझ को कैसे संभालते हैं. इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी ने वैभव के इर्द-गिर्द मचे शोर के बीच धैर्य रखने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि वैभव अभी केवल एक-दो आईपीएल सीजन ही खेले हैं और वह पहले ही भारतीय टीम में शामिल हो चुके हैं. करन का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के असली टैलेंट का पता उसके डेब्यू के बाद ही चलता है और अन्य सभी की तरह, वैभव के करियर में भी उतार-चढ़ाव आएंगे.