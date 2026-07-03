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IND vs ENG 2nd T2OI: वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ इंग्लैंड का 'स्पेशल प्लान'! सैम करन के बयान से मची खलबली

Vaibhav Sooryavanshi India vs England: इंग्लैंड के सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म की तारीफ की है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड के पास खास प्लान तैयार है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरे टी20 मैच में वैभव को मौका मिलेगा?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 03, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:11 PM IST
IND vs ENG 2nd T2OI: वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ इंग्लैंड का 'स्पेशल प्लान'! सैम करन के बयान से मची खलबली
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी. SLC/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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