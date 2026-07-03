IND vs ENG 2nd T2OI: वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ इंग्लैंड का 'स्पेशल प्लान'! सैम करन के बयान से मची खलबली

Vaibhav Sooryavanshi India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (4 जुलाई) को मैनचेस्टर में खेला जाएगा. इस दौरे पर युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी भी टीम के साथ हैं. उन्हें आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों में मौका नहीं मिला था. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भी वह नहीं खेल पाए. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैनचेस्टर में वैभव डेब्यू कर पाएंगे? इस मैच से पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने कहा है कि उनकी टीम के पास वैभव को लेकर पहले से ही प्लान तैयार है.
शानदार आईपीएल अभियान के बाद भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे सूर्यवंशी को अपना टी20 डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. अगर टीम इंडिया बारिश से प्रभावित पहले मैच के बाद प्लेइंग इलेवन में बदलाव का फैसला करती है, तो वैभव दौड़ में सबसे आगे होंगे. हालांकि चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला मैच बेनतीजा रहा था, लेकिन इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है.
करन ने सूर्यवंशी की चुनौती को स्वीकार किया है, लेकिन उनका कहना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां इस युवा खिलाड़ी का अलग तरह से इम्तिहान लेंगी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इंग्लैंड की पिचें भारत की तुलना में काफी अलग और धीमी हैं. करन के अनुसार, उनके पास गेंदबाजों के तौर पर योजनाएं तो हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि वे कितनी सफल होंगी क्योंकि वैभव बहुत ही बेखौफ होकर खेल रहे हैं."
आईपीएल का अनुभव रखने वाले करन ने यह भी कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करते समय मिलने वाली सुर्खियां सूर्यवंशी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि भारत में एक क्रिकेटर होने का पैमाना बिल्कुल अलग होता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह उम्मीदों के इस भारी बोझ को कैसे संभालते हैं. इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी ने वैभव के इर्द-गिर्द मचे शोर के बीच धैर्य रखने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि वैभव अभी केवल एक-दो आईपीएल सीजन ही खेले हैं और वह पहले ही भारतीय टीम में शामिल हो चुके हैं. करन का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के असली टैलेंट का पता उसके डेब्यू के बाद ही चलता है और अन्य सभी की तरह, वैभव के करियर में भी उतार-चढ़ाव आएंगे.
भारतीय टीम ने अब तक सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका देने के लालच से खुद को बचाए रखा है और पहले मैच में अनुभवी टॉप ऑर्डर पर ही भरोसा जताया था. हालांकि, संजू सैमसन की खराब फॉर्म और किशोर वैभव को शामिल करने की बढ़ती मांग के कारण मैनचेस्टर मैच से पहले टीम मैनेजमेंट के सामने चयन की एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है. अब देखना है कि वैभव को संजू की जगह मौका मिलता है या किसी और बाहर किया जाता है.