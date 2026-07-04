ENG vs IND: टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव तय, एक स्पिनर को बाहर करेंगे श्रेयस अय्यर, वैभव का होगा डेब्यू?

IND vs ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20I मैच जीतने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. चेस्टर ले स्ट्रीट में दोनों देशों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. फिलहाल यह T20I सीरीज 0-0 से बराबरी पर है.
पहले T20I मुकाबले में भारत ने तीन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती , अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को खिलाया था, लेकिन अब दूसरा T20I मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होना है. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की पिच तेज उछाल और हरी घास के लिए जानी जाती है, जो तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती है. इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 2 स्पिनर, जबकि तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरता है.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी अगर इस मैच में खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.
नंबर-3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तिलक वर्मा नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं. श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को गहराई देंगे. ऑलराउंडर शिवम दुबे और अक्षर पटेल नंबर-6 और नंबर-7 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे और अक्षर पटेल 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ही मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. अक्षर पटेल लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं.
भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह को चुन सकती है. शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह.
कॉम्पटीशन के चलते सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में Playing XI से पत्ता कट सकता है.