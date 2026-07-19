ND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स में खत्म हुआ 36 साल का सूखा, बेन डकेट और जैकब बेथेल की जोड़ी ने रच दिया इतिहास

Ben Duckett and Jacob Bethell Opening Partnership Record: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे वनडे में इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों ओपनर बेन डकेट और जैकब बेथेल ने चोट के कारण जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी का पूरा फायदा उठाया. बेथेल ने 93 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 93 रन बनाए, जबकि डकेट शतक के करीब नाबाद हैं. इस नई जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बारिश की. दोनों ने 31वें ओवर में 192 रन जोड़ दिए.
192 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड की इस नई ओपनिंग जोड़ी ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत के खिलाफ पूरे 36 साल पुराना एक बड़ा सूखा खत्म कर दिया है. यह लॉर्ड्स में इंग्लैंड की ओर से चौथी सबसे बड़ी साझेदारी भी है.
226 - स्ट्रॉस – फ्लिंटॉफ बनाम वेस्टइंडीज, 2004 (चौथा विकेट)
213 - हिक – फेयरब्रदर बनाम वेस्टइंडीज, 1991 (तीसरा विकेट)
202 - गूच – गावर बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1985 (दूसरा विकेट)
192 - डकेट – बेथेल बनाम भारत, 2026 (पहला विकेट)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे 36 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पहला मौका है, जब लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड की किसी सलामी जोड़ी ने भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी दर्ज की है. इससे पहले सितंबर 1990 में ग्राहम गूच और एलेक स्टीवर्ट की सलामी जोड़ी ने भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी की थी. उसके बाद से कोई भी इंग्लिश ओपनिंग जोड़ी इस मैदान पर भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए शतकीय आंकड़ा नहीं छू सकी थी, जिसे आज डकेट और बेथेल की जोड़ी ने सच कर दिखाया है.
सिर्फ लॉर्ड्स ही नहीं, बल्कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इंग्लैंड के लिए यह ओपनिंग शतकीय साझेदारी काफी लंबे समय के बाद आई है. इससे पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप में धर्मशाला के मैदान पर जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की थी. उस मुकाबले के बाद से इंग्लैंड की टीम वनडे क्रिकेट में पहली बार किसी भी मैदान पर 100 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी करने में सफल रही है.
खबर लिखे जाने तक 38 ओवर पूरे हो चुके हैं. इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 250 रन बना लिए हैं. बेन डकेट 120 जबकि जो रूट 20 रन बनाकर नाबाद हैं. जैकब बेथेल 93 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं. इंग्लैंड इस वनडे में 350+ रन के स्कोर की ओर बढ़ रही है.