ND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स वनडे में क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे? कप्तान गिल ने दिया ये जवाब

India vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो चुका है. इस महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया है.
टॉस के बाद जब प्लेइंग इलेवन का खुलासा हुआ तो भारतीय फैंस चौंक गए, क्योंकि टीम के सबसे बड़े मैच विनर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेल रहे. उनके अलावा स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे का नाम भी गायब था.
दरअसल, भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है. ऐसे में बुमराह का नहीं खेलना बड़ा झटका है. टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि टीम को मजबूरन अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव करने पड़े हैं.
गिल ने टॉस हारने के बाद कहा, 'हम यहां पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. हमारी टीम में आज तीन बदलाव हैं. जस्सी (जसप्रीत बुमराह) घुटने की चोट के कारण आज के मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उनके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर भी चोटिल होने की वजह से बाहर हैं. इसके अलावा शिवम दुबे को भी आज के मैच की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.'
बुमराह को लेकर BCCI ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक, 'कार्डिफ में दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने पर चोट लगी थी. बाएं घुटने में सूजन के कारण उन्हें तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल नहीं किया जा सका.'
केएल राहुल बीमारी की वजह से दूसरा वनडे नहीं खेल पाए थे. लॉर्ड्स वनडे में उनकी वापसी हुई है. उनके साथ ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.
लॉर्ड्स में चार तेज गेंदबाजों को खिलाने के फैसले पर गिल ने कहा, 'हम आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते. अर्शदीप एक बेहतरीन गेंदबाज हैं. इस मैदान पर हम चार फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहते थे, क्योंकि हमने देखा है कि यहां मिडिल ओवर्स में स्पिनरों के मुकाबले तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है.'
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, जॉस बटलर, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.