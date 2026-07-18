IND vs ENG: तीसरे ODI में शतक लगाएंगे रोहित शर्मा! खुल गया लॉर्ड्स की पिच का राज, बारिश को लेकर भी आया लेटेस्ट अपडेट

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. तीन मैचों की यह वनडे इंटरनेशनल सीरीज 1-1 से बराबर है. लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जो भी टीम यह तीसरा और निर्णायक वनडे इंटरनेशनल मैच जीतेगी, सीरीज पर उसी का कब्जा होगा.
भारत के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार के बाद दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार वापसी की. इंग्लिश गेंदबाज भारतीय टीम को 233 रनों पर समेटने में सफल रहे. जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन कार्डिफ में बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे, जबकि साकिब महमूद ने भी 2 विकेट चटकाए थे. पिच से मिल रहे दोहरे उछाल का भरपूर फायदा इंग्लिश गेंदबाजों ने उठाया था. वहीं, बल्लेबाजी में जो रूट ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 99 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
दूसरी ओर, भारतीय टीम तीसरे और निर्णायक ODI मुकाबले में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आस करेगी. दो मैचों में बल्ले से कुछ खास करने में नाकाम रहे रोहित शर्मा से टीम को इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. रोहित शर्मा शतक के साथ इस वनडे इंटरनेशनल मैच में अपने बल्ले की गरज पूरी दुनिया को सुना सकते हैं. रोहित शर्मा दुनिया के खतरनाक वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 287 वनडे मैचों में 48.58 की औसत से 11757 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा.
लॉर्ड्स की पिच पर आखिरी बार 4 सितंबर 2025 को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने 330/8 का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को इस मैच में 5 रन से मात दे दी थी. लॉर्ड्स की पिच से आमतौर पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. खासकर मुकाबले के शुरुआती ओवरों में गेंद काफी स्विंग करती है. बल्लेबाजों को इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ खास सावधानी बरतनी पड़ती है. लॉर्ड्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 232 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 200 रन है. 89 वनडे मुकाबलों में से इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में रविवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और रवि बिश्नोई.
हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जो रूट, टॉम बैंटन, बेन डकेट (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, विल जैक्स, जेम्स कोल्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, जोश टंग, गस एटकिंसन और आदिल रशीद.