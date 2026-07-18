IND vs ENG: तीसरे ODI में शतक लगाएंगे रोहित शर्मा! खुल गया लॉर्ड्स की पिच का राज, बारिश को लेकर भी आया लेटेस्ट अपडेट

लॉर्ड्स की पिच पर आखिरी बार 4 सितंबर 2025 को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने 330/8 का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को इस मैच में 5 रन से मात दे दी थी. लॉर्ड्स की पिच से आमतौर पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. खासकर मुकाबले के शुरुआती ओवरों में गेंद काफी स्विंग करती है. बल्लेबाजों को इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ खास सावधानी बरतनी पड़ती है. लॉर्ड्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 232 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 200 रन है. 89 वनडे मुकाबलों में से इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में रविवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है.