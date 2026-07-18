IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडे से वाशिंगटन सुंदर बाहर, टीम इंडिया ने बुलाया नया स्पिनर, प्लेइंग 11 में लौट सकता है मैच विनर

19 जुलाई यानी रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला होना है. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाले इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण सीरीज के आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने हर्ष दुबे को सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है.
दरअसल, वाशिंगटन सुंदर को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. अपनी पारी के पहले ही रन के दौरान वे असहज दिखे और अगली ही गेंद पर आउट हो गए थे. चोट इतनी गंभीर थी कि वे दूसरी पारी में गेंदबाजी करने भी मैदान पर नहीं उतरे. बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे में सुंदर ने नाबाद अर्धशतक जड़कर भारत को जीत दिलाई थी.
सुंदर की चोट पर अपडेट देते हुए बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि 'वाशिंगटन सुंदर सीरीज के बचे हुए हिस्से से बाहर हो गए हैं. वह अपनी चोट के आगे के प्रबंधन के लिए स्कैन कराएंगे और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेंगे.' दूसरे वनडे में मिली हार के बाद बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी पुष्टि की थी कि सुंदर की चोट काफी गंभीर लग रही है.
सुंदर की जगह टीम में शामिल किए गए हर्ष दुबे ने इसी साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. वह अब तक अपने 2 मैचों के अंतरराष्ट्रीय करियर में 4 विकेट चटका चुके हैं. बाएं हाथ से बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी करने वाले हर्ष दुबे लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम के लिए एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकते हैं.
इस सीरीज में सीनियर स्पिनर कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक भी मौका नहीं दिया गया है. माना जा रहा है कि भले ही हर्ष दुबे को एंट्री मिली है, लेकिन आखिरी वनडे में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में उनके ऊपर तरजीह मिल सकती है.
सुंदर की चोट के बीच दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर सवाल उठाए हैं.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए आपको कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की जरूरत होगी. पहले वनडे में अक्षर और सुंदर ने अर्धशतक लगाकर हमें जीत दिलाई, लेकिन भविष्य में इन दोनों में से किसी एक के लिए ही जगह बनेगी. मैं चाहता हूं कि कुलदीप यादव के साथ बेहतर व्यवहार हो, क्योंकि वह एक प्रामाणिक मैच विनर हैं.'
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे.