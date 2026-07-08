Add Zee Business As A Preferred Source
App

आईपीएल की 'लत' डुबो रही है टीम इंडिया की लुटिया? जोफ्रा आर्चर के इस बयान से मची खलबली

आईपीएल 2026 के बाद भारतीय बल्लेबाजों को विदेशी पिचें रास नहीं आ रही हैं. आयरलैंड के खिलाफ 2-0 मिली शर्मनाक हार वाली सीरीज में भी टीम इंडिया के बैटर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे. अब इंग्लैंड की सरजमीं पर भी कुछ वैसा ही हाल हो रहा है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 08, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:55 PM IST
आईपीएल की 'लत' डुबो रही है टीम इंडिया की लुटिया? जोफ्रा आर्चर के इस बयान से मची खलबली
Image Credit: IND vs ENG 3rd T20I Jofra Archer

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'तुम्हारी मुस्कान हमेशा दिल में', नन्‍हे फैन की मौत से पवन कल्याण को लगा गहरा सदमा
Actor Pawan Kalyan28 min ago
2
delhi property registration33 min ago
3
Bengal politics45 min ago
4
Andrew Flintoff50 min ago
5
US Iran56 min ago