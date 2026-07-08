आईपीएल की 'लत' डुबो रही है टीम इंडिया की लुटिया? जोफ्रा आर्चर के इस बयान से मची खलबली

इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया टी20I सीरीज में लगातार 2 मैच हार चुकी है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वो सभी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में कमाल किया था, लेकिन इंग्लैंड की सरजमीं पर वो एक-एक रन को तरस गए हैं. ईशान किशन, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी आईपीएल की पिचों पर छक्के-चौकों की बारिश कर विरोधी गेंदबाजों को धूल चटा देते हैं, लेकिन विदेशी सरजमीं पर कदम रखते ही इन सभी का बुरा हाल है. 7 जुलाई को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.
इंग्लैंड ने जिस ट्रेंट ब्रिज की पिच पर 201 रन बनाए, वहां भारतीय टीम महज 11.4 ओवर में 76 रनों पर ढेर हो गई और मैच 125 रनों से हार गई. यह टी20I के इतिहास में भारत का दूसरा सबसे छोटा टोटल है. इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का एक ऐसा बयान आया, जिसने भारतीय बल्लेबाजों की काबिलियत और आईपीएल के ऊंचे दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने भारतीय पिचों पर तीखा तंज कसते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया है.
मैच के बाद जब जोफ्रा आर्चर से सवाल किया गया कि आईपीएल के बाद इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के लिए क्या अलग रणनीति बनाई है? तो इस तेज गेंदबाज ने मुस्कुराते हुए भारतीय पिचों और बाउंड्री का मजाक उड़ाया. आर्चर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. आप अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं. वहां (IPL) पर विकेट बहुत आसान होते हैं और बाउंड्री छोटी होती है. इस वजह से आपको खास होना होता है. यहां पर गलती करने की भी गुंजाइश होती है.'
आर्चर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'आईपीएल में 200 का स्कोर सेफ नहीं होता है. यहां पर भी हमें पूरा भरोसा नहीं था कि यह चेज नहीं हो सकता. हालांकि, इसको करने के लिए एक बहुत ही खास पारी की जरूरत थी. मुझे लगता है कि सभी ने अपना योगदान दिया. पिच से गेंदबाजों को मदद थी और इस वजह से सभी को विकेट मिले.'
दरअसल, आईपीएल 2026 के बाद से ही भारतीय बल्लेबाजों को विदेशी पिचें बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया के बैटर्स का यही हाल हुआ था, जिसके चलते भारत को पहली बार आयरिश टीम के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. अब इंग्लैंड में भी वही कहानी दोहराई गई है. 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीन मैच हो चुके हैं. पहला बारिश से धुल गया था, जबकि बाकी दो में इंग्लैंड जीता है. अब बचे हुए 2 मैचों में से एक भी हार टीम इंडिया से सीरीज छीन लेगी.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय बल्लेबाज रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं. ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक, तिलक, श्रेयस अय्यर और वैभव जैसे स्टार टीम में हैं. इसके बाद भी भारत 76 रनों पर सिमट गया. इसके पीछे की बड़ी वजह पिच और कंडीशन समझ आती है.
दरअसल, आईपीएल में पिचें बेहद पाटा (सपाट) होती हैं, जहां गेंदबाजों की मामूली गलती पर भी छक्के लग जाते हैं. बल्लेबाजों को बिना किसी फुटवर्क और दिमाग के बड़े शॉट्स खेलने की आदत हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन पूरी तरह अलग हैं. वहां पिच में उछाल होता है और गेंद थोड़ा रुककर आती है. जहां शॉट खेलने के लिए दिमागी सूझबूझ की जरूरत होती है, वहां भारतीय बल्लेबाज आईपीएल की आदत के शिकार होकर गेंद पर अंधाधुंध टूट पड़ते हैं और अपना विकेट गंवा रहे हैं.
तीसरे टी20I में 202 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. आलम यह रहा कि टीम के 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके. पूरी टीम सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है.