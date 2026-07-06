विलेन: क्या खत्म होगा भारत के इस गेंदबाज का करियर? तीसरे T20I से हो सकता है बाहर, हार का बना था कारण

IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडिया का एक गेंदबाज ऐसा है, जो उसके लिए पिछले T20I मैच में हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ था. मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे T20I मैच में इस क्रिकेटर ने अकेले ही भारत को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 4 ओवर फेंके और 60 रन लुटा दिए. इस दौरान रवि बिश्नोई का इकोनॉमी रेट 15 का रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 17वें ओवर में आया, जब अंग्रेज टीम जीत के करीब पहुंच रही थी, तब रवि बिश्नोई ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया.
रवि बिश्नोई ने अपनी पहली दो गेंदों पर ही ओवरस्टेप किया, जिससे इंग्लैंड को दो नो-बॉल मिलीं और फिर जैकब बेथेल ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17वें ओवर में 3 लंबे छक्के जड़े. रवि बिश्नोई ने कुल 29 रन लुटा दिए, जिससे भारत की वापसी की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190/7 का स्कोर बनाया था. इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते ही 191 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और जैकब बेथेल 76 रन पर नाबाद रहे, जिससे इंग्लैंड को एक यादगार जीत मिली. रवि बिश्नोई के लिए यह हार और भी दर्दनाक रही, क्योंकि भारत की हार के सबसे बड़े विलेन थे.
रवि बिश्नोई को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है. अगर एक बार रवि बिश्नोई टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए तो उनके लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर चलने के बाद उनका करियर भी खत्म हो सकता है. रवि बिश्नोई को खराब बॉलिंग प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जा सकता है.
191 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को शानदार शुरुआत मिली, जब अर्शदीप सिंह ने फिल साल्ट और जोस बटलर दोनों को जल्दी आउट कर दिया. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ओल्ड ट्रैफर्ड की तेज पिच पर भारत के स्पिन अटैक को निशाना बनाया. जहां अक्षर पटेल ने कंट्रोल बनाए रखा, वहीं रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती संघर्ष करते दिखे, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमने का मौका मिल गया. भारत के अच्छे स्कोर और बल्ले व गेंद से कुछ शानदार प्रदर्शन के बावजूद, रवि बिश्नोई का महंगा स्पेल निर्णायक साबित हुआ. बता दें कि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भारत के लिए 46 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 20.45 की गेंदबाजी औसत से 64 विकेट झटके हैं.