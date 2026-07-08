नॉटिंघम में टीम इंडिया का बड़ागर्क, 125 रन से हार के बाद भड़के कप्तान अय्यर, मैच के बाद इन पर फोड़ा ठीकरा

IND vs ENG 3rd T20I: नॉटिंघम में टीम इंडिया ने बड़ागर्क कर दिया है. इंग्लैंड ने मंगलवार को खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. 20 साल के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत को किसी T20I मैच में 100 या उससे ज्यादा रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. नॉटिंघम में मंगलवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए. विशाल लक्ष्य का दबाव टीम इंडिया पर नजर आया. भारतीय टीम सिर्फ 11.4 ओवरों में 76 रन पर ऑलआउट हो गई.
नॉटिंघम में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद उसके कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद निराश और नाराज नजर आए. मैच के बाद भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है. श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत खराब प्रदर्शन था. सच कहूं तो, इसके लिए इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता. इतने बड़े अंतर (125 रन) से मैच हारना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. सबसे पहले, मुझे लगता है कि हमें इस हार को स्वीकार करना होगा और पूरी तरह से फिर से प्लान बनाना होगा कि हमने क्या गलत किया.'
श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, 'विकेट को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि यह 200 रन वाला विकेट था, लेकिन इसके अलावा, जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, हमने पावरप्ले में चार (पांच) विकेट गंवा दिए. मुझे लगता है कि उसी ने मोमेंटम तय कर दिया, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम वहीं हार गए. इसलिए, हमें फिर से प्लान बनाना होगा. मुझे लगता है कि टीम मीटिंग में आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब आप मैदान पर आते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके स्थिति के अनुसार ढलना होता है और यह समझने की कोशिश करनी होती है कि किसी खास विकेट पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण है.'
श्रेयस अय्यर ने कहा, 'जैसे आज (मंगलवार) इस पिच पर, हार्ड लेंथ गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी. मुझे लगता है कि हमने उस पर ठीक से अमल नहीं किया. हमारी बल्लेबाजी में भी कमी नजर आई. मुझे लगता है कि जब आप 200 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हों, तो आपको अपनी पारी की गति बढ़ानी होगी. आपके पास एक तय तरीका होना चाहिए कि आप उस पारी को कैसे आगे बढ़ाएंगे. तो, हम उस मामले में थोड़े पीछे रह गए. इसलिए निश्चित रूप से, अमल बहुत खराब था.'
श्रेयस अय्यर ने कहा, 'यह मजबूती से वापसी करने का एक शानदार मौका है. अतीत में जो हुआ, उसके बारे में बहुत ज्यादा न सोचें. हमने निश्चित रूप से बहुत खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है. खिलाड़ियों को यह सोचना शुरू करना होगा कि वे टीम के लिए कैसे प्रभाव डाल सकते हैं या मोमेंटम बना सकते हैं. इसलिए निश्चित रूप से हर खिलाड़ी को खुद सोचना होगा और देखना होगा कि वे कैसे मैच जीत सकते हैं और उस तरह की जिम्मेदारी ले सकते हैं.'