IND vs ENG, 3rd T20I: नॉटिंघम में हारे तो, T20I सीरीज नहीं जीत पाएगा भारत, तीसरे मुकाबले से पहले सामने आई पिच रिपोर्ट

IND vs ENG 3rd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जुलाई (मंगलवार) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:00 बजे से खेला जाएगा. फिलहाल पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज इंग्लैंड 1-0 से आगे है. चेस्टर ली स्ट्रीट में पहला T20I मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरे T20I मैच में भारत को 4 विकेट से मात दे दी.
अब अगर भारत को सीरीज में बने रहना है, तो उसे हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में होने वाला तीसरा टी20 मैच जीतना ही होगा. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफड मैदान पर खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस स्कोर का बचाव नहीं कर पाए और इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने एक ओवर में 29 रन लुटाकर भारत को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.
इंग्लैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज में जहां अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर में अच्छी लय में दिखे हैं, वहीं भारत को वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और उपकप्तान तिलक वर्मा से बेहतर बैटिंग की उम्मीद होगी, क्योंकि ये सभी अब तक सीरीज में कोई खास असर नहीं डाल पाए हैं. दूसरी ओर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद इंग्लैंड का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और वे नॉटिंघम में होने वाले मुकाबले के लिए तैयार हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजी यूनिट ने दबाव में भी संयम दिखाया, जबकि मेहमान टीम की मजबूत शुरुआत के बावजूद उनके गेंदबाजों ने एक बार फिर भारत को मैच पर हावी नहीं होने दिया.
नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान की पिच इंग्लैंड में बल्लेबाजी के लिए सबसे बेहतरीन पिचों में से एक है. यहां की पिच पर गेंद का उछाल एक समान रहता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान हो जाता है. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर बल्लेबाजों को अपने स्ट्रोक्स खेलने में बहुत आसानी होती है. इस स्टेडियम में अब तक 16 T20I मैच खेले गए हैं, जिनमें से 10 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं. इससे संकेत मिलता है कि कप्तान इस मैच में पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं.
कुल मैच - 32 मैच
भारत ने जीते - 18 मैच
इंग्लैंड ने जीते - 13 मैच
बेनतीजा रहे - 1 मैच
1. India vs England के बीच तीसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?
India vs England के बीच तीसरा T20I मैच कल (7 जुलाई) को खेला जाएगा.
2. India vs England के बीच तीसरा T20I मैच कहां खेला जाएगा?
India vs England के बीच तीसरा T20I मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेला जाएगा.
3. India vs England के बीच तीसरा T20I मैच किस समय पर खेला जाएगा?
India vs England के बीच तीसरा T20I मैच कल (7 जुलाई) रात 10:00 बजे (IST) से खेला जाएगा.
4. India vs England के बीच तीसरे T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं?
India vs England के बीच तीसरे T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.
5. India vs England के बीच तीसरे T20I मैच को किस Digital Platform पर देखा जा सकता है?
India vs England के बीच तीसरे T20I मैच को Digital Platform पर आप 'JioHotstar' पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
6. India vs England के बीच तीसरा T20I मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें?
India vs England के बीच तीसरा T20I मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिशटीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा उस पर India vs England के बीच तीसरे T20I मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन
फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.