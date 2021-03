IND vs ENG 4th T20: Team India के खिलाफ एक ही मैच में 2 गलत फैसले, Third Umpire Virender Sharma पर फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच टी-20 मुकाबले में बेहद खराब अंपायरिंग देखने को मिली. थर्ड अंपायर (Third Umpire) वीरेंद्र शर्मा (Virender Sharma) ने इस टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2 ऐसे फैसले दिए हैं जो टीम इंडिया (Team India) पर भारी पड़ गए.

थर्ड अंपायर की पहली गलती

जब सूर्यकुमार यादव फिफ्टी लगाने के बाद बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें थर्ड अंपायर (Third Umpire) के गलत फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा. सूर्य ने सैम कुरेन की गेंद को फाइन लेग की तरफ हिट किया तब फील्डर डेविड मलान (Dawid Malan) ने डाइव लगाया और कैच करने की कोशिश की. रिप्ले में गेंद जमीन को साफ छूती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन टीवी अंपायर ने फील्ड अंपायर के आउट के फैसले को बरकरार रखा.



YOU can fool a THIRD UMPIRE BUT NOT OUR TELANGANA STATE POLICE #TELANGANACOPS pic.twitter.com/GXLnfnzILP — sivakumar (@kssivakumar) March 18, 2021

अंपायर वीरेंद्र शर्मा की दूसरी गलती

19.4 ओवर में जब भारतीय बल्लेबाज वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) ने जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की गेंद को हिट किया, तब ब्राउंड्री पर मौजूद फील्डर आदिल राशिद (Adil Rashid) ने गेंद को लपक लिया. रिप्ले के दौरान बॉल को पकड़ते हुए राशिद का पैर रस्सी को छूता हुआ नजर आ रहा था, इसके बावजूद टीवी अंपायर ने सुंदर को आउट करार दिया.

MOST BIASED THIRD UMPIRE I'VE EVER SEEN pic.twitter.com/tsH9PNeuow — abhinav. (@abhipvtx) March 18, 2021

थर्ड अंपायर पर फूटा फैंस का गुस्सा

इस टी-20 इंटरनेशनल मैच के दौरान थर्ड अंपायर (Third Umpire) वीरेंद्र शर्मा (Virender Sharma) के दो-दो गलत फैसलों पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने कड़ा ऐतराज जताया है. ट्विटर पर लगातार टीवी अंपायर को ट्रोल किया जा रहा है, यहां तक कि पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं.

VIDEO-

