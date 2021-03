IND vs ENG: Suryakumar Yadav ने टी-20 इंटरनेशल करियर की पहली ही गेंद पर जड़ा सिक्स, फैंस ने यूं किया सलाम

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच टी-20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का जलवा देखने को मिला. उन्होंने अपनी पहली ही बॉल पर वो करिश्मा किया जिसे देखकर हर क्रिकेट फैंस हैरान रह गया. उन्होंने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में धमाकेदार दस्तक दी है.

पहली ही गेंद पर सिक्स

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपनी टी-20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाया. गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) भी सूर्य का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान रह गए. उन्होंने इस सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू किया था लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

सूर्य की फिफ्टी

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 31 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से शानदार 57 रन की पारी खेली. टी-20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार बल्लेबाजी करने के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया (Team India) में लंबा करियर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

फैंस कर रहे हैं सलाम

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की शानदार पारी और पहली ही गेंद पर जोरदार सिक्स लगाने पर भारतीय क्रिकेट फैंस उन्हें सलाम कर रहे हैं. पाकिस्तान के सोहेल तनवीर से लेकर वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर ऐसा करिश्मा कर चुके हैं.

टी-20 इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर सिक्स लगाने वाले क्रिकेटर्स की पूरी लिस्ट:

सोहेल तनवीर (पाकिस्तान)

जिरोम टेलर (वेस्टइंडीज)

जेवियर मार्शल (वेस्टइंडीज)

किरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज)

टीनो बेस्ट (वेस्टइंडीज)

मांगलिसो मोशेल (दक्षिण अफ्रीका)

मार्क अडेर (आरलैंड)

सूर्यकुमार यादव (भारत)

