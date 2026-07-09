IND vs ENG 4th T20I: नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, तोड़ डाला रोहित शर्मा का ये खास रिकॉर्ड

India vs England 4th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जा रहा चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए साख बचाने की आखिरी उम्मीद है. इस मैच में भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर कमाल कर दिया है. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर भारतीय कप्तान लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में श्रेयस अय्यर अब रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं.
रोहित शर्मा ने फरवरी 2020 से फरवरी 2022 के बीच लगातार 5 टी20 मैचों में टॉस जीते थे, जबकि अय्यर ने जून 2026 से जुलाई 2026 के बीच अब लगातार 6 मैचों में टॉस जीतकर रोहित को पीछे छोड़ दिया है.
इस लिस्ट में अय्यर ने विराट कोहली (6 टॉस) की बराबरी कर ली है, जबकि वे महेंद्र सिंह धोनी (7 टॉस) के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं. धोनी ने 2010 से 2012 के बीच लगातार 7 मैचों में टॉस जीतने का महारिकॉर्ड बनाया था.
07 टॉस: एमएस धोनी (मई 2010 - फरवरी 2012)
06 टॉस: विराट कोहली (अगस्त 2019 - दिसंबर 2019)
06 टॉस:* श्रेयस अय्यर (जून 2026 - जुलाई 2026)
05 टॉस: रोहित शर्मा (फरवरी 2020 - फरवरी 2022)
श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. हमने निडरता दिखाई है, लेकिन हम अपनी योजनाओं पर ठीक से अमल नहीं कर पा रहे हैं. खिलाड़ी पूरे जोश में हैं.
ब्रिस्टल का काउंटी ग्राउंड आज भारतीय टीम की असली परीक्षा लेगा. अगर टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतती है, तो सीरीज 2-1 पर आ जाएगी और भारत के पास पांचवें व आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने का मौका रहेगा. लेकिन अगर ब्रिस्टल में भी हार गई, तो इंग्लैंड 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर लेगा. पहला मैच बारिश से धुल गया था, जबकि दूसरा और तीसरा मैच टीम इंडिया हार गई थी.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.