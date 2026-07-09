Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG 4th T20I: नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, तोड़ डाला रोहित शर्मा का ये खास रिकॉर्ड

India vs England 4th T20I: टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर भले ही 5 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हों, लेकिन टॉस जीतने के मामले में वो अजेय रहे हैं. लगातार 5 टॉस जीतकर उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:20 PM IST
IND vs ENG 4th T20I: नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, तोड़ डाला रोहित शर्मा का ये खास रिकॉर्ड
Image Credit: IIND vs ENG 4th T20I Shreyas Iyer

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति 7 साल तक रहा कोमा में, पत्नी जगाने के लिए रोज काटती रही पैर की उंगलियां! आंख...
China viral story43 min ago
2
West Bengal49 min ago
3
 Priyanka chopra58 min ago
4
World News1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago