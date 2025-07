IND vs ENG 5th Test: बारिश के बीच लगी विकेटों की पतझड़...करुण नायर बने दीवार, पहले दिन इंग्लैंड का पलड़ा भारी

India vs England 5th Test Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला गुरुवार (31 जुलाई) को शुरू हुआ. मैच का पहला दिन मेजबान टीम के नाम रहा. उसने पहली पारी में भारतीय शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया. बारिश के साये में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली और भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए. कुछ ने अपनी गलती से विकेट गंवाए तो कुछ को अच्छी गेंदों ने पवेलियन भेजा. दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत का स्कोर 204/6 है.

बारिश ने डाला खलल

बारिश के कारण खेल को कई बार रोकना पड़ा. इस कारण 26 ओवरों का नुकसान हुआ. भारत ने पहले दिन 64 ओवरों का सामना किया. करुण नायर 52 और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद थे. दोनों ने सातवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी कर ली है. यह अब तक इस मैच में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है. इंग्लैंड के लिए मैच के पहले दिन गस एटकिंसन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए हैं.

तिहरा शतक के बाद पहली बार

करुण नायर ने 2016 में लगाए अपने तिहरे शतक के बाद पहली बार 50 रन का आंकड़ा पार किया. यह उनके करियर का पहला अर्धशतक है. उनका यह 10वां टेस्ट मैच है और वह सिर्फ दूसरी बार ही 50 रन के पार पहुंच पाए हैं. इससे पहले दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन बनाए थे. नायर इस सीरीज में बुरी तरह फेल हुए थे. वह शुरुआती 3 मैचों की 6 पारियों में एक भी फिफ्टी नहीं लगा पाए थे. नायर का स्कोर 0, 20, 31, 26, 40 और 14 रहा था. उन्होंने अर्धशतक लगाकर न सिर्फ टीम को मुश्किलों से निकाला बल्कि अपने करियर को भी बचाया. अगर वह इस मैच में फेल हो जाते तो वह हमेशा के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं.

नहीं चले टीम इंडिया के ओपनर्स

टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज इस मैच में नहीं चले. इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यशस्वी जायसवाल चौथे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. इंग्लिश टीम में वापसी करने वाले गस एटकिंसन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया. उनके बाद 16वें ओवर में केएल राहुल ने गेंद को विकेटों में मार लिया. गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेटों से जा लगी. वह 40 गेंद पर 14 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार बने.

