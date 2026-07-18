IND vs ENG: लॉर्ड्स की बालकनी से आया खूबसूरत VIDEO... एक साथ दिखे रोहित-गंभीर, ठहाके भी लगाए

Rohit-Gambhir video: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला होना है, जो सीरीज की दिशा और दशा तय करेगा. इस अहम मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है. लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर का एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अफवाहों की हवा निकाल दी है.
रोहित शर्मा के वनडे संन्यास और हेड कोच गौतम गंभीर से अनबन के दावों के बीच सामने आए इस वीडियो में दोनों दिग्गज लॉर्ड्स की बालकनी में एक साथ ठहाके लगाते नजर आए. गंभीर के साथ हंसते-मुस्कुराते रोहित की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया बिना किसी बाहरी दबाव के लॉर्ड्स में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस वीडियो में रोहित और गंभीर के साथ बैटिंग कोच सितांशु कोटक भी नजर आए.
स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में रोहित और गंभीर के बीच किसी गंभीर चर्चा के बजाय बेहद हल्के-फुल्के पल देखने को मिले. दोनों दिग्गज एक-दूसरे के साथ ठहाके लगाते और हंसी-मजाक करते दिखे. इसी बीच मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी तीसरे वनडे से पहले लंदन पहुंच चुके हैं.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से यह खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ यह मैच रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच होगा. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने रोहित को साफ कर दिया है कि इस सीरीज के बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी. हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) ने इन सभी खबरों को पूरी तरह कोरी अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है.
इस पूरी सीरीज में इंग्लिश गेंदबाजों ने नई गेंद से रोहित को काफी परेशान किया है और वह अपनी पुरानी लय में नहीं दिखे हैं. पहले वनडे में रोहित ने 11 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने 47 गेंदों पर 26 रन बनाए. अब 19 जुलाई को होने वाले इस निर्णायक मुकाबले में सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि रोहित लॉर्ड्स के मैदान पर कोई बड़ी पारी खेल पाते हैं या नहीं.
भले ही संन्यास की खबरें अफवाह साबित हुई हों, लेकिन बल्ले से रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म जरूर टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. साल 2026 में रोहित शर्मा का बल्ला उस तरह नहीं बोला है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. उन्होंने 8 मैचों में 272 गेंदों का सामना किया है. इन गेंदों पर उन्होंने 241 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका औसत 30.12 रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 88.60 का रहा है. 8 मैचों में रोहित के बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर अब तक 79 रन रहा है.