IND vs ENG: Ben Stokes ने की Cheating! थर्ड अंपायर के फैसले ने खोली पोल, Video Viral

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने मेहमान टीम को पूरी तरह पछाड़ दिया. जो रूट (Joe Root) की टीम अपने टेस्ट इतिहास के चौथे सबसे न्यूनतम स्कोर पर ऑल आउट हो गई. 112 रनों पर आउट होने के बाद इंग्लैंड टीम को करार झटका लगा और मैदान पर ये साफ दिखाई दे रहा था कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने सरेंडर कर दिया है. वहीं मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर सब हैरानी में रह गए.

क्या बेन स्टोक्स ने की बेईमानी की कोशिश?

महज 112 रनों पर इंग्लैंड को ऑलआउट करने के बाद टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की. भारतीय टीम की पारी अभी शुरू ही हुई थी कि इंग्लैंड टीम बौखला गई. पारी के दूसरे ओवर में इंग्लैंड टीम की ओर से कुछ ऐसा हुआ कि सभी दर्शक बस देखते रह गए.

दरअसल भारत की पारी के दूसरे ओवर में शुभमन गिल (Shubman Gill) के बल्ले से लग कर गेंद बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के पास गई, जो दूसरी स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे. स्टोक्स ने गेंद पकड़ी और फिर पूरी टीम ने अपील की. जिसके बाद अंपायर ने सॉफ्ट डिसीजन आउट दिया और थर्ड अंपायर से चेक किया.

जब थर्ड अंपायर ने वीडियो देखा तो ये पता चला कि गेंद ग्राउंड पर लगी थी उसके बाद स्टोक्स (Ben Stokes) ने उसे पकड़ा था. थर्ड अंपायर ने नॉटआउट का फैसला सुनाया. उसके बाद जो रूट और इंग्लैंड टीम काफी निराश हुई.

स्टोक्स पर भड़के फैंस

हालांकि गेंद पहले मैदान को छूई थी और फिर स्टोक्स (Ben Stokes) ने पकड़ी. ऐसे में फैंस इस बात पर भड़क गए हैं. उनका मानना है कि ये किसी बेईमानी से कम नहीं है. इतना ही नहीं स्टोक्स को फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया.

It's clearly touching the ground. I don't know why Ben Stokes even appealed for that one. Joe Root getting disappointed for no reason. #INDvENG pic.twitter.com/6dNaPj4nyc — UrMiL0 (@urmilpatel30) February 24, 2021

ben stokes claimed this as "safe catch" and these people have invented this game. #INDvENG pic.twitter.com/EEHcOYeUaT — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) February 24, 2021

Feel disappointed that I was a fan of this fraud so called best all rounder in the world Ben Stokes.

All talk, no show. Sir Jadeja way clear of this fraud.... pic.twitter.com/1UdK6igBjW — Ex Kohli fan Ethan Hunt (@theshivansh_p) February 24, 2021

Indians fans to Ben Stokes right now :#INDvENG pic.twitter.com/J3sJvJnEUf — Gaurav Gupta (@g48660305) February 24, 2021

Ben Stokes after taking that 'catch'. pic.twitter.com/hF8KyJMmU0 — Sumit (@_RKSumit) February 24, 2021

टीम इंडिया का ‘दमदार’ प्रदर्शन

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन किसी एक खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया तो वो हैं अक्षर पटेल (Axar Patel). उन्होंने अपनी फिरकी से इंग्लिश टीम के पसीने छुड़ा दिए.

अक्षर पटेल (Axar Patel) अपने करियर के दूसरे टेस्ट मैच में 38 रन देकर 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 112 रन पर समेटने में अहम रोल अदा किया. अक्षर पटेल (Axar Patel) के अलावा रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने 3 विकेट लिए जिससे इंग्लैंड की टीम 48.4 ओवर में ही आउट हो गई. टीम इंडिया (Team India) ने इसके जवाब में 3 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं.