IND VS ENG: 'इस सीरीज के बाद रिटायर होंगे Cheteshwar Pujara?', पहले टेस्ट में फेल होने के बाद हुए ट्रोल

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है रही है. पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने जबर्दस्त प्रदर्शन दिखाया लेकिन दूसरे दिन पूरा खेल ही पलट गया. पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 183 रनों पर ऑलआउट हो गई जिसके बाद लग रहा था कि मेहमान टीम काफी बढ़त बना लेगी. लेकिन दूसरे दिन जेम्स एंडरसन ने मैच ही पलट दिया. एंडरसन ने लगातार दो गेंदों पर चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

पहले टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पुजारा (Cheteshwar Pujara) के विकेट के बाद पूरा गेम बदल गया. कहां टीम इंडिया ने 97 रनों पर एक विकेट नहीं गंवाया था और फिर 112 रनों पर 4 विकेट खो दिए.

पुजारा (Cheteshwar Pujara) एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 16 गेंदों में महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. काफी वक्त से ये सीनियर खिलाड़ी फेल हो रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन के बाद भी पुजारा की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन फैंस को यकिन था कि इंग्लैंड के खिलाफ वो कुछ कमाल करेंगे. लेकिन यहां भी पुजारा फेल हो गए.

Jimmy has two in two! After picking up Pujara for four, he now has the Indian captain Kohli first ball, also nicking behind. SS The Hundred https://t.co/N5yEvBmzDs Live blog https://t.co/FHjViGNs6W pic.twitter.com/cIwqY35UBA

2019 में जड़ा था आखिरी शतक

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अपना आखिरी इंटरनेशनल शतक 2019 में जड़ा था. उस वक्त जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैच में पुजारा ने 193 रन ठोक दिए थे. उस सीरीज में पुजारा ने सबसे ज्यादा 521 रन बनाए थे. पुजारा के इस दमदार प्रदर्शन के चलते ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीती थी.

टीम इंडिया का पूरा खेल पुजारा के आउट होने से बदल गया और मैदान पर उनकी लगातार नाकामी से क्रिकेट फैंस परेशान है. उनके आउट होते ही सोशल मीडिया पर फैंस उनका मजाक बनाने लगे. एक यूजर ने तो उनके रिटायरमेंट तक की बात कह दी.



Its time to give some rest for Pujara and replace the position with Suryakumar Yadav.There is nothing wrong in trying it#ENGvIND

Pujara be like: Thank you ra Kohli, now i can hide behind you. #SackPuji

I knew it.! Pujara has very less average in England, Vihari would've been better over him. Pujaras strength is against the spin, england is known for seam and swing. Vihari deserves a chance.

Score of a "home track bully" who is not a test player according to many -

Score of two best test batsmen of the team -

It's not easy to fill the shoes of SRT and Dravid. #Kohli #Pujara #ENGvIND

Questions will be raised now on Pujara's presence in the team and his contribution.

Rightly so, but what's unfortunate is that none of these questions would be raised on the batsman who got out the very next ball after Pujara.#IndvsEng #ENGvsIND #INDvENG #RohitSharma

— ध्रुविन शाह (@dhruvinism) August 5, 2021