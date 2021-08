IND VS ENG: Cheteshwar Pujara ने Vaughan को दिया मुंहतोड़ जवाब, इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिखाया आईना

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम का स्थिति बेहद खराब है. पहली पारी में भारतीय टीम महज 78 रन ही बना सकी, जिसके बाद इंग्लैंड टीम ने पहली पारी में 423 रन बना दिया और भारत 354 रन पीछे हो गया. ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन ही खेल खत्म हो जाएगा लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया.

354 रन पीछे होने के बाद टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन रोहित शर्मा और पुजारा ने मिलकर कमाल कर दिया. केएल रोहुल के जल्दी आउट होने के बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने टीम को संभाला. जहां एक ओर अर्धशतक ठोकने के बाद रोहित पवेलियन लौट गए वहीं पुजारा ने शानदार बल्लेबाज की और लंबे समय बाद फिफ्टी पूरी की.

Pujara slams a pull shot to the square leg fence to bring up his first half-century of the series.

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Pujara pic.twitter.com/iPsABnWMKK

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 27, 2021