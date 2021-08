IND VS ENG: Cheteshwar Pujara ने 35 गेंद में लिया 1 रन तो तालियों से गूंज उठा मैदान, ऐसा लगा शतक पूरा हुआ

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट कांटे की टक्कर पर है. दोनों टीमें शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही हैं. मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाकर भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी. वहीं मुकाबले के चौथे दिन केएल राहुल और रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर इंग्लैंड जीत की ओर बढ़ने लगी. हालांकि इसी बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबके चेहरे पर हंसी ला दी.

पुजारा ने 35 गेंदों में लिया पहला रन

टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत में ही केएल राहुल 5 आउट हो गए, उसके थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. जिसके बाद क्रीज पर कोहली और चेतेश्वर पुजारा मौजूद थे, दोनों ही खिलाड़ियों की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, ऐसे में फैंस की टेंशन स्वभाविक है. हालांकि विराट कोहली और पुजारा 2 विकेट गिरने के बाद आराम से खेलने लगे और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाने लगे. कप्तान की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने पुराने अंदाज से खेल रहे हैं लेकिन वो एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 20 रनों पर पवेलियन लौट गए.

हालांकि कोहली के आउट होने से पहले एक मजेदार घटना हुई. पुजारा क्रीज पर टिके हुए हैं लेकिन उनके लिए रन बनाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने 35 गेंदों में अपना पहला रन लिया. पुजारा ने जब अपना पहला रन लिया तब उन्हें देखकर मैदान में बैठे फैंस ने जबर्दस्त रिएक्शन दिया. ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना शतक पुरा कर लिया हो.

फैंस के जबर्दस्त रिएक्शन

पुजारा खुद ये एक रन लेने के बाद खुश दिखाई दिए. मैदान पर बैठे दर्शकों के अलावा ट्विटर पर भी फैंस अपने मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

Pujara gets his first run in the 35th ball and a huge cheer from the crowd. #ENGvIND — Johns. (@CricCrazyJohns) August 15, 2021

A loud cheer and claps from the Lord's crowd after Cheteshwar Pujara gets off the mark on the 35th ball. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 15, 2021

pujara after scoring a single pic.twitter.com/AgjIs5tLKD — Arun Lol (@dhaikilokatweet) August 15, 2021

When Pujara gets off the mark pic.twitter.com/oR2elUcdJf — Sonali (@samtanisonali1) August 15, 2021

Modi has awarded Pujara a Bharat Ratna for scoring a run#EngvInd — Dennis Jarvo (@DennisCricket_) August 15, 2021

Pujara doing Satyagrah against the Angrez on independence day. No violence at all. #happyindependenceday pic.twitter.com/JN2hdNPxRr — Tapeshwar Singh (@__masterchief_) August 15, 2021