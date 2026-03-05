Ind vs Eng: सेमीफाइनल का महावार, वानखेड़े में ये 3 खिलाड़ी मचाएंगे तबाही, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट ?

भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ ही देर में मुंबई के वानखेड़े में जोरदार भिड़ंत होनी है. आज के मुकाबले में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका बल्ला अगर चल गया तो वह मैच खत्म करके ही दम लेंगे. चलिए जानतें हैं उन तीनों धुरंधरों के बारे में.
Trending Photos
भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला है. जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी और न्यूजीलैंड से 8 मार्च को भिड़ेंगी. देखना दिलचस्प होगा बाजी कौन मारेगा. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है. बीते दो बार विश्व कप के दौरान साल 2022 और 2024 दोनों में ही लगातार सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने आए हैं. सबसे खास बात ये है कि एक बार टीम इंडिया तो दूसरी बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है. ऐसे में दोनों ही देशों के बीच जोरदार भिड़ंत होने की उम्मीद है. गौरतलब है दोनों टीमों में तीन खिलाड़ी ऐसे में हैं, जो पूरे मैच की दिशा किसी भी तरफ मोड़ने का माद्दा रखते हैं. चलिए समझते हैं डिटेल में...
इस मामले में नंबर एक पर खुद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का नाम है. ब्रूक इस टूर्नामेंट में काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप का दूसरा सबसे तेज शतक ठोकने का कारनामा किया था और सिंगल हैंडली अपनी टीम को वह मैच जिताया था. खास बात ये है कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर लंबे-लंबे शॉट लगाने की क्षमता रखने वाले ब्रूक मैच का रुख पलटने की दम रखते हैं. वहीं, बात करें उनकी परफॉर्मेंस कि तो अभी तक इस टूर्नामेंट में हैरी ब्रूक ने 7 मैचों की 7 पारियों में 228 रन बनाए हैं.
आज के मुकाबले में दूसरे सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं टीम इंडिया के ईशान किशन. किशन अपनी तेज-तर्रार पारी से मैच को देखते ही देखते अपनी तरफ मोड़ लेते हैं.किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अकेले 77 रन ठोके थे. जहां कोई भी बल्लेबाज रन बनाने में सहज नहीं दिख रहा था वहां किशन ने अकेले तबाही मचा कर रख दिया था. ऐसे में अगर वह आज भी चल जाते हैं, तो इंग्लैंड की टीम के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है. वहीं, अगर बात करें इस विश्व कप में उनके द्वारा बनाए गए आंकड़ों के बारे में, तो उन्होंने अभी तक 7 मैचों की 7 पारियों में 224 रन बनाए हैं.
आज के मैच में भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव भी तबाही मचा सकते हैं. दरअसल, आज का मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े ग्राउंड में खेला जाना है. यह भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव का होम ग्राउंड भी है. वह यहां पर काफी मजबूत नजर आते हैं और उनके आंकड़े भी बेहतर रहे हैं. वहीं, बात करें सूर्या के मौजूदा विश्व कप में आंकड़ों कि तो उन्होंने 7 मुकाबलों की 7 पारियों में अभी तक 231 रन बनाए हैं. सूर्या कठिन परिस्थिति से भी मैच को बचाकर निकालने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वह आज कुछ खास कर पाएंगे या नहीं.
ये भी पढ़ें: सचिन के बेटे की शादी में पहुंचे भारत के महान कप्तान, बीवी के साथ सफेद Outfit में बिखेर रहे जलवा