IND vs ENG: अंपायर की गलती से Ben Stokes को मिला जीवनदान, ट्विटर पर बुरी तरह भड़के फैंस

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुणे में खेला जा रहा है. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए हैं. इस मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान मैदानी अंपायर की एक गलती के चलते स्टार आलरांउडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को एक जीवनदान मिल गया, जिसके बाद ट्विटर पर भारतीय फैंस का गुस्सा फूटने लगा.

स्टोक्स को मिला जीवनदान

दरअसल इंग्लैंड की पारी के 26वें ओवर के दौरान जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) एक शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़ पड़े. तभी मिड-विकेट पर खड़े कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने बल्लेबाजी एंड पर थ्रो फेंका. कुलदीप का ये थ्रो सीधा विकेट्स में लगा. मैदानी अंपायर ने निर्णय थर्ड अंपायर के ऊपर छोड़ दिया. रिव्यू में देखा गया कि स्टोक्स का बल्ला लाइन के अंदर नहीं था. लेकिन थर्ड अंपायर अनिल चौधरी (Anil Chaudhary) ने स्टोक्स को नॉट आउट दे दिया. थर्ड अंपायर के इस निर्णय के बाद सब जगह उनकी आलोचना होनी लगी.

अंपायर के ऊपर फूटा लोगों का गुस्सा

थर्ड अंपायर अनिल चौधरी (Anil Chaudhary) ने जैसे ही स्टोक्स को नॉट आउट दिया, तभी सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा. लोगों ने अलग-अलग तरह के ट्वीट शेयर कर थर्ड अंपायर की क्लास लगाई.

राहुल-पंत की बेहतरीन बल्लेबाजी

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए हैं. भारत की ओर से केएल राहुल (KL Rahul) ने 108 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. इसके अलावा ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने भी 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. जबकि कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी 66 रन बनाए.