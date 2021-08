IND vs ENG: Rishabh Pant ने दिलाई MS Dhoni की याद, फैंस बोले- धीरे-धीरे सीख रहे हो

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. नॉटिंघम के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को भारतीय टीम ने अबतक 5 झटके दे दिए हैं. आज के दिन टीम के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया.

भारत को ये दूसरी सफलता मिलने में सबसे बड़ा हाथ विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) है. जी हां, इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्राउली को मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करा रहे थे. सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और जैक क्राउली को छकाया और गेंद सीधा विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई. हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया.

इस मौके पर विराट कोहली (Virat Kohli) DRS नहीं लेना चाह रहे थे. दरअसल इससे 3 गेंद पहले विराट ने रिव्यू गंवा दिया था और उन्हें पक्का नहीं पता था कि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है. सिराज को भी नहीं लग रहा था कि गेंद बल्ले से लगी है. हालांकि पंत अपनी बात पर खड़े रहे और उन्होंने आखिरकार कोहली को रिव्यू लेने के लिए मना लिया. जब तीसरे अंपायर ने क्राउली को आउट करार दिया, उसके बाद पंत और विराट की खुशी देखने लायक थी.

पंत का कमाल देख लोगों को भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई. बता दें कि धोनी अपनी कप्तानी के साथ-साथ अपनी विकेटकीपिंग के लिए भी काफी मशहूर हैं. इसके अलावा वो रिव्यू का यूज भी काफी अच्छा करते थे. यही वजह है कि पंत की तुलना लोग धोनी से कर रहे हैं.

Virat Kohli clapping for Rishabh Pant for convincing him for the review. pic.twitter.com/eigsTftblR

RISHABH PANT convinced VIRAT KOHLI to take REVIEW and got INDIA second wicket......#RishabhPant this guy is contributing behind the wickets also

Such a lovable cricketer he is already & he will enjoy one of the biggest fan base in future....#INDvENG pic.twitter.com/m2wE5ta8Yj

