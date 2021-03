Ind vs Eng: पिच को लेकर Wasim Jaffer ने फिर उड़ाया England का मजाक, शेयर किया ये मजेदार ट्ववीट

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चार मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. इस मैच में पिच कैसी होगी इस बात पर काफी चर्चा की जा रही है. इसी बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने एक बार फिर पिच को लेकर इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाया है. जाफर ने इस पूरी सीरीज में ही इंग्लैंड की टीम के खूब मजे लिए हैं.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने इस बार इंग्लैंड की टीम की एक फोटो शेयर कर उनका मजाक उड़ाया है. इस फोटो में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और टीम के सहायक कोच पॉल कॉलिंगवुड मोदी स्टेडियम की पिच को देख रहे हैं. इस फोटो में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे काफी गंभीर लग रहे हैं, जिसे देखकर जाफर (Wasim Jaffer) ने उनके बीच हो रही बातचीत का अनुमान लगाया है.

Broad: Guess my tour is over then.

Wood: At least you played bro.

Bairstow: Where me flat pitch?!

Colly: Oh this one's gonna turn innit?

Root: Ah shit here we go again..#INDvsENG pic.twitter.com/mJfcrjRFw8

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 3, 2021