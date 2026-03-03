IND vs ENG: गंभीर का सबसे घातक 'हथियार' हुआ बेअसर... सेमीफाइनल में नहीं चला जादू तो टूट सकता है खिताब का सपना

Varun Chakaravarthy: टी20 विश्व कप कप 2026 के सेमीफाइनल में खेलने वाली चार टीमें तय हो चुकी हैं. टीम इंडिया 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैच से पहले एक खिलाड़ी ने टेंशन बढ़ा दी है. ये वही खिलाड़ी है, जो गौतम गंभीर का सबसे घातक हथियार माना जा रहा था, उसने ग्रुप स्टेज तक अपना काम बखूबी किया, लेकिन सुपर 8 में वो बेअसर हो गया.
Varun Chakaravarthy: टी20 विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल का मंच तैयार है. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को मात देकर टॉप 4 में एंट्री कर ली है. इस जीत के साथ टीम इंडिया के खेमे में जश्न के साथ-साथ एक गहरी चिंता ने भी दस्तक दे दी है. यह चिंता गौतम गंभीर के सबसे बड़े हथियार के बेअसर होने से जुड़ी है, जो पिछले 2 साल से बल्लेबाजों के लिए काल बना हुआ था, लेकिन इस एडिशन में वह बेअसर होता दिख रहा है. अब अगर सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वह इंग्लैंड के खिलाफ फीका रहा तो टीम इंडिया का खिताब जीतने का सपना टूट सकता है.
यहां कोच गौतम गंभीर के जिस हथियार के बेअसर होने की बात हो रही है, उससे मतलब वरुण चक्रवर्ती से है, जिनकी फिरकी के आगे दुनिया भर के बल्लेबाज घुटने टेकते थे. लेकिन इस एडिशन में वह नॉकआउट स्टेज में कहीं ना कहीं बेअसर नजर आ रहे हैं. ग्रुप स्टेज में तो वरुण ने तहलका मचाया था, लेकिन सुपर-8 के हाई-प्रेशर मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ वह अपनी लय में नहीं दिखे.
ग्रुप स्टेज के पहले चार मैचों में वरुण ने कुल 9 विकेट निकाले थे. अमेरिका के खिलाफ 1 विकेट, नामीबिया के खिलाफ 3, पाकिस्तान के खिलाफ 2 और नीदरलैंड के खिलाफ 3 शिकार किए थे. लेकिन सुपर 8 में वह बेअसर हो गए. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें 4 ओवरों में 47 रन पड़े और सिर्फ 1 विकेट मिला. फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम ने भी उन्हें जमकर पीटा. 4 ओवरों में 35 रन पड़े और सिर्फ 1 विकेट ले पाए. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 4 ओवर में 40 रन लुटाए और 1 विकेट लिया.
यह वही वरुण हैं, जो पिछले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इस 'मिस्ट्री स्पिनर' ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. टी20 विश्व कप 2026 से पहले तक आखिरी 28 पारियों में 57 विकेट झटके थे, यानी हर 11.2 गेंद पर एक विकेट. उन्हें कोई भी बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप आते ही उनकी लय बिगड़ गई. सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई की. इन मुकाबलों में उनकी इकॉनमी 9.3 से ऊपर रही. अब भारतीय फैंस इसलिए टेंशन में हैं कि अगर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के बल्लेबाज उनके पीछे पड़ गए तो क्या होगा?
सुपर 8 के मैचों में वरुण की गेंदबाजी ज्यादा सटीक नहीं रही. वह कॉन्फिडेंस की कमी से जूझते दिखे. एक चौका पड़ने के बाद उन्होंने अपनी लाइन-लेंथ बदली तो फिर मार पड़ी. आखिरी दो मैचों में वह लगातार शॉर्ट-लेंथ गेंदें फेंकते दिखे. वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में शायद उन्होंने सिर्फ एक ही बेहतरीन गेंद डाली, जिस पर उन्हें विकेट मिला. वरुण कोच गौतम गंभीर के सबसे बड़े हथियार माने जा रहे थे. अब इस हथियार को सेमीफाइनल में अपना जादू दिखाना होगा. अगर वरुण चलते हैं तो टीम इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें मार पड़ी तो टीम इंडिया मैच हार भी सकती है.
टी20 इंटरनेशनल में वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 43 मैच खेले हैं, जिनमें कुल 71 विकेट लिए हैं. उनका औसत 19.0 का है, जबकि इकॉनमी 7.23 है. टी20 इंटरनेशनल में वह पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं.
