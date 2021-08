Lord's Test: 1 नहीं, 2 नहीं, Jasprit Bumrah ने फेंकी 13 No Ball, फैंस ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) में जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) बेबस नजर आए. वो पहली पारी में एक भी विकेट निकालने में नाकाम रहे और 79 रन लुटाए, लेकिन उनको किसी और वजह से निशाना बनाया जा रहा है.

बुमराह के 13 नो बॉल

अपनी गेंदबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी 13 नो बॉल (No Ball) फेंकी. इस तेज गेंदबाज ने मैच के 126वें ओवर के दौरान 4 नो बॉल फेंकी और उनका ये ओवर काफी लंबा चला. बुमराह ने चौथी गेंद, 5वी गेंद और दो बार छठी गेंद नो बॉल फेंकी.

Jonny Bairstow on Jasprit Bumrah's no balls: "They all add to the total and our lead."#ENGvIND pic.twitter.com/3CanwYqtJK — Wisden (@WisdenCricket) August 14, 2021

15 मिनट तक चला एक ओवर

जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) का ये ओवर करीब 15 मिनट तक चला, हालांकि इसके पीछे जेम्स एंडरसन (James Anderson) का कनकशन ( Concussion) भी एक बड़ी वजह रहा. बुमराह के ओवर की पहली गेंद एंडरसन के हेलमेट पर लगी जिसके बाद कनकशन प्रोटोकॉल के तहत उनकी जांच की गई.



यह भी पढ़ें- IND vs ENG टेस्ट सीरीज में गावस्कर ने दी बड़े बदलाव की सलाह, वर्ना हो सकता है विवाद



जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) में 13 नो बॉल (No Ball) फेंकने के बाद फैंस के निशाने पर आ गए. कई यूजर्स ने कहा नो बॉल फेंकने का ओलंपिक होता तो शायद बुमराह सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाले प्लेयर बन जाते. आइए नजर डालते हैं ऐसे कुछ ट्वीट्स पर.

Bumrah MiGhT Break All The Records Of No-Ball In International CrickeT ... JaspriT Bumrah BowLed A Whole Over Of No Balls, No Balls In JusT 2 Overs pic.twitter.com/WmWRP4aG26 — M S C (@_friendlycheema) August 14, 2021

Jasprit Bumrah bowled soo many No balls that he even forgot that how many balls are left in an over pic.twitter.com/QP1kxe4NoS — Alisha (@imurAlisha) August 14, 2021

#JaspritBumrah|#INDvENG

If doing no balls was an Olympic sports then Jasprit Bumrah be like:- pic.twitter.com/ksh35s5SSz — SHOUNAK (@72_Shounak) August 14, 2021

4 no balls in an over from Jasprit Bumrah against Anderson. Total 16 no balls this inning for India.

This is certainly not good from Bumrah.

(Putting extra effort can't be a excuse as he had 6 balls to bowl against Jimmy, any one on stumps would have got w)

#ENGvIND #INDvENG pic.twitter.com/6JGDwILCtT — (@SwastikPrasoon) August 14, 2021

indian cricket fans to jasprit bumrah for no balls#ENGvsIND pic.twitter.com/MKlrbvBnar — Aditya Pandey (@proficient405) August 14, 2021

Jasprit Bumrah after few days:

Main cricket ka bahut bada Yorker king tha par ek din Virat bhai ko mere back to back no ball par gussa aa gaya toh unhone apne bat se mere taang ke 4 tukde kar diye, par dil ke bahut acche hain aur unhone turant mera ilaaj karwaya pic.twitter.com/bTrb8PY4at — Kisslay Jha (@TrollerBabua) August 14, 2021

#INDvENG

Bumrah - Friendship ended with Yorkers, No-balls are my new bestfriends pic.twitter.com/tyZ50eP6lO — Shivani (@meme_ki_diwani) August 14, 2021