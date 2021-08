IND VS ENG: 4, 6, 4.. Jasprit Bumrah ने बल्ले से उड़ाया तूफान, इंग्लैंड के गेंदबाज रह गए हैरान

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का घमासान जारी है. मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने गेंद से जबर्दस्त प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की टीम को 183 रनों पर ऑलआउट कर दिया. टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 278 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

केएल राहुल के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका, हालांकि भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपने बल्ले से दम दिखाया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

बुमराह ने दिखाया बल्ले का दम

भारत ने आज चार विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू किया और राहुल ने 57 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सात रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई. हालांकि, पंत ज्यादा देर नहीं टिक सके और पांचवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. इसके बाद राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पारी आगे बढ़ाई और दोनों ने भारत की स्थिति संभालते हुए छठे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की. हालांकि, राहुल शतक बनाने से चूक गए और छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए.

Jasprit Bumrah in payback mode against Sam Curran! Smashes three consecutive boundaries! Some priceless runs down the order for Bumrah (28) which helps India secure a lead of 95 runs in the 1st innings! IND - 278/10#ENGvsIND #Shami #SirJadeja #Bumrah pic.twitter.com/UMaCLC0MTE — OneCricket (@OneCricketApp) August 6, 2021

Bumrah giving back all the runs he scored in the form of extras pic.twitter.com/oDdmoAPUlW — Darling Sra1 Varm(@Ursdarling45) August 6, 2021

Jasprit Bumrah scoring some crucial runs at the tail. And wasn't he a delight to watch. Super entertaining. I've replayed that pull shot already many times. How cool! Well played. #ENGvIND — Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) August 6, 2021

जिसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने एक ओवर में चौके के बाद छक्का लगाया और फिर चौका जड़ दिया. मैदान पर हर कोई बुमराह की बल्लेबाजी देखता रह गया. उन्होंने 34 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली. जिसके बाद ट्विटर पर फैंस बुमराह की तारीफ कर रहे हैं.

टीम इंडिया ने हासिल की 95 की लीड

पहले दिन मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जबर्दस्त गेंदबाजी की और मैच की पहली पारी में 64.4 ओवर में इंग्लैंड को 183 रनों पर ऑलआउट कर दिया. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. शमी ने 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया. दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से जल्दी रोक दिया गया. एक अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और मैच का रुख पलट गया. चेतेश्वर पुजारा 4 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार बने, इसके बाद अगली गेंद पर कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए. रोहित शर्मा लंच से पहले ही आउट हो गए थे.

वहीं पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुरू होने के कुछ देर बाद ही बारिश की वजह से रुक दिया गया था. हालांकि बारिश रुकने के बाद दोबारा खेल शुरू किया गया. जिसके बाद ही भारतीय टीम ने अपना 5वां विकेट गंवा दिए है. ऋषभ पंत 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पंत के आउट होने के बाद जडेजा और केएल राहुल मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे ले जा रहे हैं. भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर को पार कर दिया है और लीड ले ली है. लंच तक टीम इंडिया ने 191 रन बना लिए हैं. केएल राहुल अपने शतक से चूक गए है, वो 84 रन बनाकर आउट हुए. पहली पारी में भारतीय टीम ने 278 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और 95 की लीड ले ली है.