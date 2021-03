Ind vs Eng: KL Rahul लगातार दूसरे टी-20 मैच में शून्य पर आउट, Twitter पर वायरल हुए मजेदार मीम्स

अहमदाबाद: टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) लगातार दूसरे टी-20 मैच में शून्य पर आउट हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका और विराट कोहली का जमकर मजाक उड़ रहा है. टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में राहुल को इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने शून्य पर बोल्ड करते हुए पवेलियन लौटा दिया.

फैंस ने जमकर उड़ाया मजाक

केएल राहुल (KL Rahul) का इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में फ्लॉप शो जारी है. टी-20 सीरीज के पहले तीन मैचों में अबतक राहुल का स्कोर 1, 0, 0 रहा है. लगातार फ्लॉप होने के बावजूद राहुल को कई मौके मिलने से गुस्साए फैंस ने विराट कोहली को निशाने पर ले लिया और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Jab Rahul se puchte hai, ek run banayega pic.twitter.com/6DAPSFps0T — Sandy (Mr.360♥️) (@csndy25) March 16, 2021

That's why said Ishan should have opened the Innings Rahul is out of form completely....Let Him Play IPL now — IndiaMeriJaan (@IndiaMeriJaan14) March 16, 2021

Yr ab aur nahi dekha jata pic.twitter.com/v52TSrxDWx — Jeevan sehra (@Jeevanl14086361) March 16, 2021

KL Rahul is going through a rough patch. #INDvENG pic.twitter.com/j75tWPdyFd — Aditya Saha (@adityakumar480) March 16, 2021

His Last match in this series. — Varun (@varunsach1) March 16, 2021

1 match fail dhawan out

last 4 matches kl rahul 1 run under kohli quota — GK (@DilipLuis) March 16, 2021

Pls pls for god sake replace him. Give him a break let him get his form back in IPL. With each failure in this series, he is going further inside the shell. He is not a bad batsman but he is under tremendous pressure. — Sharath Nair (@Sharath685) March 16, 2021

No meaning of dropping ishan from opening pair today. SKY dropped. Rohit was not in team for first 2 games, while he did so well in test. KL getting unnecessary chances, though he could hv been rested. #IPL in the mind??? #RCB more imp than India...??? Mr. #ViratKohli ???? — KV (@KumarVi04974644) March 16, 2021

KL Rahul In Last Three T20 Innings -

1(4)vs ENG

0(6)vs ENG

0(4)vs ENG#KLRahul#INDvENG — Prasad K (@PrasadK98218200) March 16, 2021

केएल राहुल की बल्लेबाजी पर असर?

बता दें कि केएल राहुल (KL Rahul) ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की वापसी के बाद केएल राहुल को सिर्फ स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर टी20 टीम में जगह दी गई है. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी गंवाने के बाद केएल राहुल (KL Rahul) की बल्लेबाजी पर भी असर देखने को मिला है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि केएल राहुल की बल्लेबाजी में अचानक बदलाव की वजह कहीं टीम में खुद की जगह को लेकर तो नहीं. टेस्ट क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत ऋषभ पंत ने टी-20 टीम में वापसी की है.

राहुल ने गंवाई विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की शानदार वापसी से टॉप ऑर्डर में चीजें और दिलचस्प हो गईं. लोकेश राहुल (KL Rahul) कुछ महीने पहले तक विकेटकीपर और ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर पहली पसंद थे, लेकिन ऋषभ पंत के वापस लौटने के बाद केएल राहुल अब सिर्फ स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर टीम में शामिल हैं. बता दें कि राहुल को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन की बदौलत काफी कामयाबी मिली थी, जिससे उन्हें आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब टीम की कप्तानी भी मिली. पिछले साल आईपीएल में भी राहुल का कमाल देखने को मिला. राहुल ने आईपीएल-13 (IPL) में सबसे ज्यादा 670 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की.