IND VS ENG: इंग्लैंड को हराते ही Kuldeep Yadav ने Rohit Sharma के साथ ऐसे मनाया जश्न, फैंस ने कर दिया ट्रोल

नई दिल्ली: चेन्नई में टीम इंडिया के जबरदस्त खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को 317 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत में भारत के ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma), रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और अक्षर पटेल (Axar Patel) ने अहम भूमिका निभाई. जीत के बाद टीम और फैंस जश्न मना रहे है. उसके साथ ही फैंस कुलदीप यादव के लिए भी खुश हैं.

कुलदीप यादव का इंतजार खत्म

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को लंबे समय के बाद टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया था. फैंस उनकी गेंदबाजी का कमाल देखने को बेताब थे लेकिन पहली पारी में कुलदीप को महज 6 ओवर डालने का मौका दिया गया और लग रहा था कि कुलदीप यादव की झोली में कोई विकेट नहीं गिरेगा.

The happiness in the face of Kuldeep, he played his last Test match in January 2019, waited for two years when many spinners made debut for India and he was sitting in bench and working hard in nets nopecially after taking 5 wicket haul in Sydney Test. pic.twitter.com/vPNgNdITqL — Johns. (@CricCrazyJohns) February 16, 2021

लेकिन दूसरी पारी में कुलदीप (Kuldeep Yadav) ने कुछ ओवर डाले और विकेट का सूखा खत्म किया. दूसरी पारी में कुलदीप ने 6.2 ओवर डाले जिसमें उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए. कुलदीप विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के गले लग गए. उस वक्त कुलदीप के चहरे पर जो हंसी थी उसे देखकर हर क्रिकेट फैंस के आंखों नम जरूर हुई होगी.

Nothing more subtly satisfying and cheering than appreciating & encouraging others. The gesture by Rohit Sharma to lifted Kuldeep Yadav says it all.#RohitSharma #INDvENG pic.twitter.com/U9Nodsfln3 — (@The_Audaciity) February 16, 2021

ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इस तस्वीर को पोस्ट कर इमोशनल मैसेज लिख रहे है.

फैंस का कुलदीप के लिए प्यार

फैंस कुलदीप (Kuldeep Yadav) की वापसी का इंतजार कर रहे थे जो इस टेस्ट में पूरा हो गए और विकेट लेकर कुलदीप ने फैंस को निराश नहीं किया. जैसे ही इस स्पिनर ने विकेट लिए ट्विटर पर कुलदीप ट्रेंड करने लगे.

Kuldeep Yadav after taking the wicket of Moeen Ali - pic.twitter.com/d25OUoewNR — Civil_engyneer (@SamCurranFC07) February 16, 2021

