'वो जल्द ही हल निकाल लेंगे'... Rohit Sharma के सपोर्ट में उतरे मोर्ने मोर्केल, लॉर्ड्स वनडे से पहले दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma ODI Retirement Rumours: भारत और इंग्लैंड के बीच 19 जुलाई यानी रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरा वनडे खेला जाएगा, जो सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी है. इस अहम मुकाबले से पहले हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, और वह नाम है रोहित शर्मा का, जो इस सीरीज के दो मैचों में 11 और 26 रन ही बना पाए हैं. रोहित के खराब फॉर्म के बीच उन्हें टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का सपोर्ट मिला है. मोर्केल ने साफ कर दिया है कि रोहित की फॉर्म को लेकर टीम खेमे में रत्ती भर भी चिंता नहीं है.
शनिवार को मैच से पूर्व आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्ने मोर्केल ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में नई गेंद का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है.
कोच मोर्केल ने रोहित शर्मा पर भरोसा जताते हुए कहा, 'शुरुआत में नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद कठिन काम है, और हमने यह पूरी सीरीज में देखा है, क्योंकि गेंद काफी मूव हो रही है. इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे. वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं और उनके पास लंबा अनुभव है. वह बल्लेबाजी क्रम में एक शांति और स्थिरता लेकर आते हैं. इसलिए, वह जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर हमारे मन में कोई चिंता या फिक्र नहीं है.'
दरअसल, रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें उसी दिन सामने आई थीं, जब कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था. उन्होंने 47 गेंदों में बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए केवल 26 रन बनाए. इस दौरान वे जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन की तेज गेंदों के सामने पूरी तरह असहज नजर आए. इससे पहले खेले गए पहले वनडे में रोहित सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे.
मैच खत्म होने के बाद आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चयनकर्ताओं ने 39 वर्षीय रोहित को साफ कर दिया है कि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं हैं और टीम मैनेजमेंट अब यशस्वी जायसवाल को इस फॉर्मेट में आगे बढ़ाना चाहता है. हालांकि, बीसीसीआई की तरफ से इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया गया है.
लगातार बढ़ रही इन अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगे आकर स्थिति साफ की थी. शुक्रवार रात बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इन सभी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) से बात करते हुए कहा था,
'मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं दृढ़ता से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे. रोहित भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वे चयनकर्ताओं की योजनाओं में शामिल हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. दूसरे शब्दों में, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होने जा रहा है.'