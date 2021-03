IND vs ENG: England की खराब बल्लेबाजी से Michael Vaughan खफा, कहा-'अब तक की सबसे खराब बैटिंग'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैड (IND vs ENG) के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने जो रूट की आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. इंग्लिश बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन को लेकर माइकल वॉन (Michael Vaughan) बेहद खफा नजर आए,

इंग्लिश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इंग्लैंड की अब तक की बल्लेबाजी पिछले कुछ टेस्ट के मुकाबले काफी बुरी है. ये पिच पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने के लिए परफेक्ट सरफेस है. कोई स्पिन नहीं, गेंद बल्ले पर आ रही है, अब तक की सबसे खराब बैटिंग.'

England’s batting so far worse than any of the last few Tests ... This Pitch is a perfect surface to get a big first innings score ... No spin ... Ball coming onto the Bat ... Very poor Batting so far ... #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 4, 2021