IND vs ENG: करीब 5 साल बाद हुई इंग्लिश टीम में वापसी, लेकिन Mohammed Siraj ने इस बल्लेबाज को दिया तगड़ा झटका

लॉडर्स: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट (IND vs ENG 2nd Test) में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का जलवा देखने को मिला. मैच के दूसरे दिन सिराज ने इंग्लैंड (England) के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनके पास हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन वो चूक गए.

हैट्रिक से चूके सिराज

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिब्ली (Dom Sibley) को 11 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. इसकी अगली ही गेंद पर हसीब हमीद (Haseeb Hameed) क्लीन बोल्ड हो गए. हमीद को आउट होने का काफी दुख हुआ होगा क्योंकि इसके पीछे खास वजह है.

Two in two balls for India as Siraj takes out Sibley and Hameed right after tea Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Siraj pic.twitter.com/ERCbf3Ttk1 — Sony Sports (@SonySportsIndia) August 13, 2021

भारत के खिलाफ किया था डेब्यू

हसीब हमीद (Haseeb Hameed) ने 2019 में भारत के खिलाफ राजकोट (Rajkot) में टेस्ट डेब्यू किया था, उनस मैच में उन्होंने 31 और 82 रन की पारी खेली थे. मौजूदा लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) से पहले हसीब ने आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ मोहाली (Mohali) में खेला था, तब उन्होंने दोनों पारियों में क्रमश: 9 और 59* रन बनाए थे.

When Haseeb Hameed last played Test cricket for England: - Alastair Cook was England captain

- Gareth Batty was in the England team

- Parthiv Patel, who made his Test debut in 2002, was opening the batting for India#ENGvIND pic.twitter.com/xZteJMqzyt — Wisden (@WisdenCricket) August 12, 2021

करीब 5 साल बाद टेस्ट में वापसी

हसीब हमीद (Haseeb Hameed) की 1,717 दिनों टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई, करीब 5 साल बाद वो शुक्रवार के दिन पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने हसीब को पहली ही गेंद पर शून्य के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. हसीब गोल्डन डक के शिकार हुए.

England v India: Haseeb Hameed and the brutal agony of the golden duck - https://t.co/Hr506Aiyj4 Mohammed Siraj dismisses Dom Sibley and Haseeb Hameed in back-to-back deliveries

In total, 1,655 men have been dismissed first ball in Test cricket. Some of those are ba... pic.twitter.com/GUw3gwAdJF — Eric Thompson (@isearch247) August 13, 2021

सिराज ने दिया हसीब को तगड़ा झटका

हसीब हमीद (Haseeb Hameed) ने जब इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था तब उनकी उम्र करीब 19 साल की थी. फिलहाल वो अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इसके पहले उनका बैटिंग एवरेज 43.80 का था. टेस्ट में वापसी के दौरान मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने ऐसा तगड़ा झटका दिया जिसकी उम्मीद हसीब बिलकुल नहीं कर रहे थे.

Two in two balls for Mohammed Siraj and India have Dom Sibley and Haseeb Hameed back in the hut.#ENGvIND pic.twitter.com/FnZlhULz1Z — Wisden India (@WisdenIndia) August 13, 2021

Miya Magic Mohammed Siraj has got rid of Dom Sibley (11) and Haseeb Hameed (0) off consecutive deliveries What a bowler he is.

Fast, Accurate and aggressive

He can serve India for next 6,7 years if keeps himself fit 23/2 #IndvsEng #siraj pic.twitter.com/s8kdw0NUCm (@The_Peace_Point) August 13, 2021