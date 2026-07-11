IND vs ENG: Team India को बड़ा झटका, मैच विनर गेंदबाज वनडे सीरीज से बाहर

Harshit Rana Injury: 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. उन्हें एक बार फिर उनकी पुरानी हेमिस्ट्रिंग की चोट ने परेशान कर दिया है.
दरअसल, इसी साल हुए टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले हर्षित राणा घुटने की गंभीर चोट का शिकार हुए थे. उस समय वे जसप्रीत बुमराह के मुख्य जोड़ीदार के रूप में वर्ल्ड कप खेलने के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन चोट ने उनका सपना तोड़ दिया. इस गंभीर चोट के कारण वे न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि पूरे IPL 2026 सीजन से भी बाहर रहे.
चार महीने के कड़े रिहैब के बाद उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन यह वापसी बेहद छोटी और दर्दनाक साबित हुई. आयरलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर उन्होंने कुल 5 टी20 मैच खेले और महज 14 ओवर की गेंदबाजी की थी कि उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई.
इसी चोट के चलते वे इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20 से बाहर हुए और अब वनडे टीम से भी उनका नाम वापस ले लिया गया है. बीसीसीआई ने हर्षित को तुरंत बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है.
हर्षित राणा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी दो वर्ल्ड कप के लिए एक मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में तैयार करने का प्लान बनाया है, लेकिन बार-बार होने वाली इंजरी उनके करियर और प्रतिभा के आड़े आ रही है.
इंग्लैंड का यह दौरा भारतीय गेंदबाजों के लिए फिटनेस के लिहाज से बेहद खराब साबित हो रहा है. हर्षित राणा से पहले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इसी तरह की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिसने टीम मैनेजमेंट के सामने गेंदबाजी विकल्पों का संकट खड़ा कर दिया है.