Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG: Team India को बड़ा झटका, मैच विनर गेंदबाज वनडे सीरीज से बाहर

Harshit Rana Injury: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान शुभमन गिल को एक स्टाग गेंदबाज की कमी खलने वाली है. बढ़िया फॉर्म के साथ वापसी करने वाला ये गेंदबाज पूरी सीरीज से बाहर रहेगा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 11, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:52 PM IST
IND vs ENG: Team India को बड़ा झटका, मैच विनर गेंदबाज वनडे सीरीज से बाहर
Image Credit: Harshit Rana Injury

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के साथ बदसलूकी, बोले- अमेरिकी...
US Rep Ro Khanna49 min ago
2
World News50 min ago
3
India vs England50 min ago
4
Delhi news1 hr ago
5
FSSAI Action1 hr ago