IND vs ENG ODI Series: इंग्लैंड टीम का ऐलान, अनकैप्ड ऑलराउंडर को मिला मौका, 4 स्पिनर्स दिखाएंगे जलवा

England 16-member Squad: टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वह 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. पहला मैच बारिश के चले धुल गया था और अब दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होना है. इस सीरीज के बाद तीन वनडे मैच भी होंगे, जिसके लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी 16-सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इंग्लैंड टीम की कप्तानी स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को सौंपी गई है. ससेक्स के अनकैप्ड युवा ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे स्क्वॉड में शामिल कर बड़ा मौका दिया गया है.
इंग्लैंड ने 16 खिलाड़ियों वाला स्क्वाड में एक दो नहीं बल्कि 4 स्पिनर्स को रखा है. इनमें रेहान अहमद, लियाम डॉसन, विल जैक्स और आदिल राशिद का नाम है. आदिल मुख्य लेग स्पिनर हैं, जो घरेलू पिचों पर घातक साबित होते हैं.
जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे टीम से बुलावा आया है. हाल में उन्होंने घरेलू सर्किट में बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उनकी नेशनल टीम में एंट्री हुई है. यह खिलाड़ी दाएं से बैटिंग करता है और बाएं हाथ का स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है.
फर्स्ट क्लास के 58 मैचों में 9 शतक और 13 फिफ्टी के दम पर 3441 रन बना चुका है. लिस्ट ए यानी 50 ओवरों के फॉर्मेट में 24 मैच खेलकर 2 अर्धशतक के दम पर 425 रन बनाए हैं, जबकि टी20 के 72 मैचों में 1375 रन किए हैं. फर्स्ट क्लास में 74 जबकि लिस्ट में 26 और टी20 में 55 विकेट निकाले हैं.
हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, साकिब महमूद, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, जो रूट, गस एटकिंसन, लियाम डॉसन, जोश टंग, टॉम बैंटन, बेन डकेट, जैकब बेथेल, विल जैक्स.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल.
1.पहला वनडे: 14 जुलाई, बर्मिंघम
2. दूसरा वनडे: 16 जुलाई, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
3. तीसरा वनडे: 19 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन
4. दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड इस प्रकार है