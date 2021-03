IND vs ENG ODI Series: Team India के लिए चुने जाने पर इमोशनल हुए Prasidh Krishna, ट्विटर पर किया खुशी का इजहार

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 23 से 28 मार्च तक ये सीरीज खेलनी है. गौरतलब है कि तीनों मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाएंगे.

इंग्लैंड (England) के खिलाफ तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है.

Prasidh Krishna, Suryakumar Yadav and Krunal Pandya have all been named in India's 18-player squad to take on England. #INDvENG pic.twitter.com/PKJsZbK3Ug

प्रसिद्ध कृष्णा ने ट्विटर पर कहा, 'जब आप अपने देश के लिए खेलने के लिए पहली बार चुने जाने तो ये सपने लगता है. ये एक ख्वाब के सच होने जैसा है. मैं अपना रोल अदा करने और टीम की कामयाबी में योगदान देने को लेकर उत्साहित हूं. बीसीसीआई का शुक्रिया. शुरू करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता.'

Feels surreal when you get the call to play for your country

It's like a dream come true. Excited to play my part and contribute to the success of the team.

Thanks @BCCI. Can't wait to get started. https://t.co/IQ63JQDBXb

— Prasidh Krishna (@prasidh43) March 19, 2021